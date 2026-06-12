Swin Collection 2026 chính thức ra mắt - dấu mốc mới trên hành trình kiến tạo hệ sinh thái pickleball Việt Nam

Ngày 04/06/2026, tại Swin Pickleball 214 Nguyễn Xiển, Swin Vietnam đã tổ chức thành công sự kiện "SWIN UP" ra mắt bộ sưu tập sản phẩm Swin Collection 2026, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện hệ sinh thái Pickleball dành riêng cho người Việt.

Sự kiện đã thu hút sự tham gia của đông đảo vận động viên, đối tác, khách hàng, đại lý và những người yêu mến thương hiệu Swin trên khắp cả nước. Sự hiện diện của quý khách chính là nguồn động lực to lớn để Swin tiếp tục đổi mới, sáng tạo và mang đến những sản phẩm chất lượng hơn trong tương lai.

Không khí sôi động từ những phút đầu tiên

Sự kiện ra mắt Swin Collection 2026 vinh dự có sự tham dự của ông Đinh Duy Hưng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Swin Vietnam và ông Đỗ Ngọc Ân – CEO Swin Vietnam. Trong phần phát biểu khai mạc, Ban lãnh đạo đã chia sẻ về hành trình xây dựng và phát triển hệ sinh thái Pickleball Swin Vietnam, đồng thời khẳng định định hướng dài hạn trong việc nghiên cứu, phát triển các sản phẩm chất lượng cao dành riêng cho người chơi Việt Nam.

Những chia sẻ từ Ban lãnh đạo không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược của Swin Vietnam mà còn truyền tải tinh thần tiên phong, đổi mới và khát vọng góp phần đưa Pickleball Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Tiếp đó là các hoạt động giao lưu, thi đấu biểu diễn giữa các vận động viên đại diện Swin, mang đến những pha bóng hấp dẫn, những màn trình diễn kỹ thuật ấn tượng cùng bầu không khí đầy cảm xúc cho toàn bộ khách tham dự. Đặc biệt, khu vực trải nghiệm sản phẩm luôn trong tình trạng đông kín người khi các khách mời có cơ hội trực tiếp thử nghiệm những sản phẩm mới nhất thuộc Swin Collection 2026.

Ra mắt siêu phẩm Swin Raptor – Dòng vợt Lõi Truefoam Matrix™ thế hệ mới

Điểm nhấn lớn nhất của chương trình chính là màn ra mắt chính thức của Swin Raptor – dòng vợt lõi Foam được nghiên cứu và phát triển dựa trên nhu cầu thực tế của người chơi Việt Nam.

Khoảnh khắc giới thiệu sản phẩm trở nên đặc biệt hơn với sự đồng hành của hai vận động viên đại diện cho tinh thần thi đấu mạnh mẽ và bản lĩnh của Swin là Tuấn Hoàng và Khắc Sơn . Sự xuất hiện của hai vận động viên đã thu hút sự chú ý lớn từ khách tham dự, đồng thời góp phần truyền tải rõ nét triết lý phát triển của dòng vợt Raptor: mạnh mẽ, ổn định và luôn hướng đến hiệu suất tối đa trên sân đấu.

Swin Raptor sở hữu cấu trúc lõi tiên tiến giúp tối ưu độ ổn định, mở rộng vùng Sweet Spot, giảm rung hiệu quả và mang lại cảm giác đánh chắc tay trong từng pha xử lý bóng.

Không chỉ gây ấn tượng bởi công nghệ, Swin Raptor còn sở hữu thiết kế hiện đại, mạnh mẽ, đúng với tinh thần của những người chơi theo đuổi hiệu suất thi đấu cao. Ngay tại sự kiện, sản phẩm đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ các vận động viên và khách hàng trải nghiệm thực tế.

Swin Maximus Air – Sự cân bằng hoàn hảo giữa sức mạnh và tốc độ

Bên cạnh Raptor, Swin Vietnam cũng chính thức giới thiệu Swin Maximus Air – dòng vợt hướng đến những người chơi yêu thích sự linh hoạt, tốc độ và khả năng xử lý bóng chính xác.

Được tối ưu trọng lượng và khí động học, Maximus Air mang lại cảm giác vung vợt nhanh hơn, hỗ trợ tốt cho các pha volley, dink và những tình huống phản xạ tốc độ cao.

Sự xuất hiện đồng thời của Raptor và Maximus Air đã hoàn thiện bộ đôi vợt chiến lược của Swin trong năm 2026, mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người chơi ở các phong cách thi đấu khác nhau.

Bộ sưu tập thời trang Swin 2026 – Khi hiệu năng gặp gỡ phong cách

Không chỉ tập trung vào thiết bị thi đấu, Swin Collection 2026 còn đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của mảng thời trang thể thao với sự ra mắt của 4 dòng sản phẩm chủ lực:

Swin Vertu – Mạnh mẽ, nổi bật và đầy năng lượng

Swin Neva – Thanh lịch, hiện đại và tinh tế

Swin Navi – Trẻ trung, năng động dành cho thế hệ vận động viên mới

Swin Spirit – Đại diện cho tinh thần thể thao bền bỉ và khát vọng chinh phục

Các thiết kế mới được nghiên cứu phù hợp với đặc thù vận động của môn Pickleball, đồng thời đáp ứng nhu cầu mặc đẹp, thoải mái và chuyên nghiệp trên sân đấu.

Dấu mốc hợp tác chiến lược cùng Vina Network

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của chương trình là lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Swin Vietnam và Vina Network. Đại diện tham gia lễ ký kết phía Swin Vietnam là ông Đinh Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT Swin Vietnam, ông Đỗ Ngọc Ân – CEO Swin Vietnam. Về phía Vina Network có sự hiện diện của Co-Founder Đặng Gia Huy, Co-Founder Nguyễn Đức Trung.

Lễ ký kết đánh dấu bước khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai đơn vị với mục tiêu kết nối nguồn lực, mở rộng cộng đồng và tạo ra nhiều giá trị thiết thực cho người chơi Pickleball trên toàn quốc.

Thông qua sự hợp tác này, Swin Vietnam và Vina Network kỳ vọng sẽ cùng nhau triển khai nhiều hoạt động phát triển cộng đồng, nâng cao trải nghiệm khách hàng, thúc đẩy các chương trình kết nối đối tác cũng như góp phần xây dựng một hệ sinh thái Pickleball chuyên nghiệp, bền vững tại Việt Nam.

Khoảnh khắc ký kết đã nhận được sự chứng kiến và chúc mừng từ đông đảo khách mời tham dự, trở thành một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của sự kiện ra mắt Swin Collection 2026.

Lời cảm ơn từ Swin Vietnam

Swin Vietnam xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý khách hàng, đối tác, đại lý, vận động viên và những người yêu mến thương hiệu đã dành thời gian tham dự sự kiện ra mắt Swin Collection 2026.

Sự đồng hành, tin tưởng và ủng hộ của quý vị chính là động lực để chúng tôi không ngừng nghiên cứu, cải tiến và phát triển những sản phẩm chất lượng cao dành cho cộng đồng Pickleball Việt Nam.

Swin Collection 2026 không chỉ là một bộ sưu tập sản phẩm mới, mà còn là lời khẳng định cho cam kết của Swin Vietnam trong việc kiến tạo một hệ sinh thái Pickleball toàn diện, nơi người Việt có thể tiếp cận những sản phẩm chất lượng, phù hợp và được phát triển từ chính nhu cầu thực tế của người Việt.

Hành trình phía trước còn rất dài, và Swin Vietnam hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của quý khách trên chặng đường phát triển sắp tới.

Swin Vietnam – Nâng tầm trải nghiệm Pickleball Việt.