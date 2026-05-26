Vì sao câu thoại "Đã chạy cườm thì không cần lật mép" của Cô Ba Sài Gòn hot lại sau gần 10 năm?

HHTO - Câu thoại "Đã chạy cườm thì không cần lật mép" của Helen (Diễm My 9x) trong phim Cô Ba Sài Gòn nổi tiếng trở lại sau gần 10 năm.

Thời gian gần đây, câu thoại "Đã chạy cườm thì không cần lật mép..." của Diễm My 9x trong bộ phim Cô Ba Sài Gòn, ra mắt năm 2017 dần dần rầm rộ trở lại. Những trích đoạn của nhân vật nhà thiết kế Helen "chanh sả" trong phim được chia sẻ trên Facebook, Threads, TikTok... thu hút bình luận rôm rả từ cư dân mạng.

Điều đáng nói, không ít khán giả vẫn còn nhớ như in câu thoại "dài như sớ", chứa đầy thuật ngữ về thời trang của Helen trong phim. Chẳng hạn như "Đã chạy cườm thì không cần lật mép. Còn muốn lật mép lộ chỉ để tạo kiểu thì đi theo hướng pastiche, ghép từng miếng một. Dùng nhung corduroy cho đứng mẫu, ghép gân chéo nhau. Chuyện vậy mà cũng hỏi!" được người xem thuộc lòng sau gần một thập kỷ. Vậy vì sao những phân đoạn của Helen trong Cô Ba Sài Gòn lại nổi đình đám trở lại?

Thực chất, trích đoạn của Diễm My 9x trong Cô Ba Sài Gòn được chia sẻ rầm rộ trở lại vì nhiều lý do. Đầu tiên, những thông tin xoay quanh việc sắp có bản quyền chính bản Vogue Việt Nam, giúp nước ta trở thành thị trường thời trang được quốc tế quan tâm.

Từ đó, nhiều cư dân mạng đùa rằng vị trí Tổng biên tập của Vogue Việt Nam có thể sẽ thuộc về Helen - nhân vật quyền lực trong Cô Ba Sài Gòn. Thậm chí, một số trang còn "chế" sẵn bìa tạp chí Vogue có in ảnh Helen, hoặc việc Helen sẽ tham gia các chương trình thực tế về thời trang với vai trò giám khảo.

Bên cạnh đó, nhân vật Helen của Diễm My 9x gây xôn xao trở lại khi bộ phim Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu (The Devil Wears Prada 2) ra mắt toàn cầu. Từ lâu, Helen được đánh giá là lấy cảm hứng sâu sắc từ Miranda Priestly - "bà trùm" tạp chí Runway do Meryl Streep thể hiện trong dự án đến từ Hollywood. Chính vì vậy khi phim trở lại với phần 2 trong năm 2026, phân đoạn xuất hiện của Helen trong Cô Ba Sài Gòn một lần nữa trở thành đề tài bàn tán.