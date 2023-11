Vi phạm của nhà xe Thành Bưởi làm “nóng” họp báo Chính phủ

TPO - Đại diện Bộ Tài chính, Bộ GTVT, Bộ Công an thông tin về những sai phạm của Công ty TNHH Thành Bưởi, đồng thời khẳng định sẽ xem xét xử lý nghiêm các vi phạm.

Liên quan đến vi phạm của nhà xe Thành Bưởi, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10 diễn ra chiều nay 4/11, phóng viên nêu ra nhiều câu hỏi cho đại diện các bộ: Tài chính, Giao thông và Công an.

Với câu hỏi về nghi vấn trốn thuế của Công ty Thành Bưởi mà báo chí đặt ra, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, gần đây, qua tổng hợp và giám sát công ty có nhiều hoạt động kê khai bổ sung và điều chỉnh 24 hồ sơ khai thuế của nhiều kỳ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm từ 2019 - 2022.

Công ty này sau đó đã nộp số thuế tăng thêm, trong đó: thuế giá trị gia tăng năm 2019 nộp thêm 1,9 tỉ đồng; 2022 tăng thêm 2,7 tỉ đồng. Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp tăng thêm năm 2019 là 8,7 tỉ đồng và 2020 tăng thêm 3,6 tỉ đồng… “Chỉ tính từ ngày 10 – 31/10, công ty này đã nộp 21,4 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước tại Cục Thuế TPHCM”, ông Chi cho hay.

Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, Cục thuế TPHCM đã phát hiện có dấu hiệu chi trả tiền lương, thưởng cho người lao động lớn hơn với số tiền kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế. Hành vi này có dấu hiệu trốn thuế và làm giảm mức thuế phải nộp theo thực tế.

“Cơ quan thuế TPHCM đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an thực hiện các cuộc điều tra theo quy định của pháp luật", ông Chi nói, và cho biết, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế làm việc với các cơ quan liên quan xác minh, làm rõ có hành vi trốn thuế hay không theo quy định của pháp luật.

Về trách nhiệm của Bộ GTVT, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy khẳng định, quan điểm của bộ là xử lý nghiêm bất kỳ cá nhân, tổ chức nào vi phạm. Về xử lý “bến có”, “xe dù”, lãnh đạo Bộ GTVT cho biết đã giao Cục Đường bộ đi kiểm tra, thanh tra tất cả Sở GTVT 63 tỉnh, thành. Từ đó xác định lại văn bản quy phạm pháp luật, quản lý điều kiện kinh doanh đã ban hành đủ chưa, chế tài đủ sức răn đe chưa?

Về tiến độ điều tra đối với nhà xe Thành Bưởi, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sau vụ tai nạn, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo Công an TP.HCM căn cứ chức năng, tiếp nhận, phân loại và điều tra xác minh theo tin báo tố giác tội phạm.

Công an TP.HCM đã tiến hành khám xét trụ sở của Công ty TNHH Thành Bưởi và các chi nhánh của nhà xe này tại Lâm Đồng, Phan Thiết để làm rõ vi phạm. Hiện Bộ Công an vẫn đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai điều tra.