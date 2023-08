VFF cấm CĐV Hải Phòng vào sân Hàng Đẫy 1 trận vì đốt pháo sáng

TPO - Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đồng thời phạt CLB bóng đá Hà Nội và Hải Phòng mỗi đội 70 triệu đồng, do hành vi đốt pháo sáng của CĐV đội khách.

Sự cố diễn ra ở trận đấu giữa CLB Hà Nội và Hải Phòng, vòng 4 giai đoạn 2 V-League 2023 diễn ra trên sân Hàng Đẫy hôm 2/8. Ở trận này, CĐV Hải Phòng đã đốt nhiều quả pháo sáng trên khán đài B. Phút 34, một em nhỏ đã bị bỏng, phải cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn sau khi lực lượng an ninh nỗ lực dập pháo sáng.

Ban Kỷ luật VFF hôm 4/8 đã ra quyết định xử phạt CLB Hà Nội và Hải Phòng mỗi đội 70 triệu đồng do để xảy ra tình trạng đốt pháo sáng, mất an toàn, an ninh trận đấu. VFF đồng thời cấm CĐV Hải Phòng vào sân trận kế tiếp của đội bóng với CLB Hà Nội thuộc các giải chuyên nghiệp quốc gia trên sân Hàng Đẫy.

CĐV Hải Phòng thường đốt pháo sáng mỗi khi đội nhà gặp CLB Hà Nội tại Hàng Đẫy. Hai đội bóng thường xuyên phải chịu phạt nhưng tình trạng trên không được ngăn chặn triệt để. Chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng, ông Văn Trần Hoàn hiện đang là uỷ viên BCH VFF. Ông Hoàn trước đây cũng nổi tiếng với biệt danh Hoàn “pháo”.

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện CLB Hà Nội cho biết BTC đã triển khai nhiều biện pháp an ninh nhưng pháo sáng nhỏ, CĐV dễ dàng giấu hoặc đưa vào trong.