Vẽ bậy metro, khó tìm thủ phạm, chưa có tiền lệ xử lý

TP - Công an TPHCM đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra làm rõ đối tượng vẽ bậy lên toa tàu thuộc tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên. Đây là lần thứ hai các toa tàu của tuyến đường sắt trên cao này bị vẽ bậy.

Chiều 4/5, tại buổi họp báo về tình hình dịch bệnh và phục hồi kinh tế ở TPHCM, ông Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu, Công an TPHCM cho biết: “Sau vụ việc vẽ bậy lên toa tàu Metro vào tháng 6/2022, ngày 29/4/2023, lại thêm một toa tàu của tuyến đường sắt Bến Thành - Suối Tiên bị vẽ bậy. Đây là vụ việc rất đáng phê phán, làm mất mỹ quan, gây hư hỏng tài sản nhà nước, thể hiện sự coi thường pháp luật của các đối tượng liên quan”. Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Công an Thành phố Thủ Đức khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan, điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Liên quan vụ việc trên, ông Hoàng Mai Tùng, Phó ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM cho biết: “Vị trí bị vẽ bậy là toa số 2 của đoàn tàu số 3. Sau sự việc, nhà thầu chính quản lý các đoàn tàu đã che chắn lại các đoàn tàu, thử nghiệm các loại dung môi để tẩy rửa. Ngày 2/5 đã tẩy rửa xong. Hiện các đoàn tàu đã được khôi phục hiện trạng. Ngay khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã phối hợp với cơ quan công an rà xét toàn bộ dữ liệu hình ảnh quanh khu vực đã được bàn giao cho phía công an để phục vụ điều tra”.

Theo ông Tùng, trước dịp nghỉ lễ, đoàn tàu này được di chuyển về khu vực đường ray gần nhà dân, nhường khu vực bãi đậu tàu để nhà thầu đầm nén thi công hệ thống đường ray. Do tiếp giáp trực tiếp với nhà dân nên có khả năng người ở bên ngoài thâm nhập vẽ bậy.

Để ngăn chặn tình trạng vẽ bậy tái diễn, nhà thầu cùng đơn vị thi công đã tăng cường hệ thống chiếu sáng, nhân sự bảo vệ và hệ thống camera quan sát. Các bên cũng lập quy chế phối hợp an ninh, lập nhóm liên lạc nóng với cơ quan công an để nắm bắt và xử lý ngay nếu phát sinh các vấn đề liên quan hệ thống đường sắt đô thị. Công an thành phố Thủ Đức đang tập trung truy xét nguyên nhân, khoanh vùng đối tượng và đưa ra các biện pháp xử lý.

Về vụ việc trên, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, trường hợp thiệt hại ở mức đủ để truy tố về hình sự thì đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm minh để răn đe. “Có thể đối tượng chỉ hoạt động một mình và chọn khung giờ khó khăn trong việc tuần tra, giám sát của lực lượng bảo vệ. Thiệt hại trong việc vẽ bậy chủ yếu gây ảnh hưởng về mặt mỹ quan, không gây hư hỏng về máy móc, phương tiện nên những trường hợp này hình thức xử lý cũng chưa có tiền lệ”, ông nói.