Vàng sẽ không ngừng tăng giá nếu chưa sửa Nghị định 24

Giá tăng, dân “tấp nập” mua bán

Thị trường vàng đang diễn ra những điều lạ kỳ khi giá ngày càng tăng mạnh, người dân càng ùn ùn kéo đến các cửa hàng vàng, mua bán. Hơn một thập niên, lâu lắm người ta mới lại chứng kiến cảnh dân tranh thủ chốt lời hay mua gom vàng, bất chấp giá vàng miếng SJC đang ở ngưỡng cao gần 81 triệu đồng/lượng, còn giá vàng nhẫn cao nhất trong lịch sử hơn 68 triệu đồng/lượng.

Tại một cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nội) sáng 5/3, tái diễn cảnh người dân phải xếp hàng, lấy phiếu chờ 15 - 20 phút mới được vào giao dịch. Khách hàng liên tục nhìn vào bảng giá vàng và nhiều người phải thốt lên “cao quá”. Giá cao là vậy nhưng nhiều người lại đua nhau mua vào với tâm lý ăn chắc càng để lâu giá càng cao.

Anh Minh Phúc (Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Tôi quyết định mua 5 lượng vàng SJC với giá hơn 400 triệu đồng. Với tôi, giá vàng tăng là điều tốt còn giảm cũng không sao bởi mình mua tích trữ nên hôm nay dù giá cao tôi vẫn mua vào”.

Còn chị Thu Hoa (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng mua vào 10 chỉ vàng nhẫn và 2 lượng vàng miếng. “Giờ lãi suất ngân hàng thấp không hấp dẫn nên tôi chỉ mua bán vàng. Từ đầu năm đến nay, tôi mua vào - bán ra liên tục và luôn lãi. Nếu thấy giá xuống thấp hơn giá tôi mua vào tôi sẽ vẫn giữ”, chị Hoa cho hay.

Quan sát thực tế, không ít những vị khách đến cửa hàng chốt lời chỉ sau vài tháng. Chị Bích Hằng (Thanh Xuân, Hà Nội) bán ra 18 lượng vàng thu về hơn 1,4 tỷ đồng. “Lúc tôi mua giá vàng chưa đến 74 triệu đồng/lượng, giờ bán ra chốt lãi chỉ sau 3 tháng. Tôi chờ giá vàng chỉnh giảm sẽ mua vào tiếp”.

Sửa gấp Nghị định 24 để “hạ nhiệt” thị trường vàng

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam khẳng định, nếu không sửa Nghị định 24 về quản lý thị trường vàng, giá vàng trong nước sẽ tiếp tục phá vỡ các kỷ lục trong thời gian tới.

Ông Hùng phân tích, có nhiều nguyên nhân khiến thị trường vàng trong nước liên tục tăng trong thời gian gần đây. Thứ nhất, giá vàng thế giới tăng mạnh trong suốt thời gian qua. Hiện, giá vàng thế giới ở mức 1.120 USD/ounce. Tuy mức giá này chưa bằng đỉnh được lập lên tới 1.350 USD/ounce vào năm ngoái nhưng hiện giá vàng thế giới tăng bền vững. Giá vàng thế giới tăng chắc chắn giá vàng trong nước sẽ tăng theo. Với vàng miếng SJC, giá có thể vượt lên mốc 85 triệu đồng/lượng còn vàng nhẫn lên trên 70 triệu đồng/lượng.

Ngoài ra, theo ông Hùng, ngoài yếu tố thế giới, giá vàng trong nước tăng vì khan hiếm trong khi nhu cầu mua tích trữ và đầu tư của người dân lớn. Nhiều năm qua, Ngân hàng Nhà nước không còn cấp hạn ngạch dập vàng miếng SJC. Nhiều người có vàng SJC chưa muốn bán ra nên cung - cầu trong nước thêm lệch pha, khiến giá vàng tăng nhanh và khó giảm theo giá thế giới.

Ngày 5/3, tỷ giá USD tiếp tục tăng mạnh so với hôm qua. Đặc biệt, trên thị trường tự do, giá USD tiếp tục lập kỷ lục mới lên 25.700 đồng/USD. Chốt phiên, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết vàng miếng SJC ở mức 78,8 - 80,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 400.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn 67,38 - 68,58 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 700.000 đồng/lượng. Đây là mức giá vàng nhẫn cao nhất từ trước đến nay.