TPO - Sáng nay (5/3), giá vàng nhẫn bất ngờ giảm sau nhiều ngày liên tiếp tăng nhưng vẫn đứng ở mức cao trên 67 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC tăng nhẹ và duy trì trên 80 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết vàng miếng SJC ở mức 78,4 - 80,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 100.000đồng/lượng so với sáng qua. Chênh lệch mua - bán 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội, mua - bán quanh mức 78,35 - 80,35 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 700.000 đồng/lượng chiều mua và tăng 100.000 đồng/lượng chiều bán so với chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua - bán từ mức 2,6 triệu đồng giảm về mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đứng tại mức 78,65 - 80,45 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 800.000 đồng/lượng chiều mua và tăng 300.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua - bán tăng từ mức 2,3 triệu đồng giảm xuống 1,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn sáng nay “hạ nhiệt” so với hôm qua sau 1 tuần tăng ròng rã. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng long tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, đứng ở mức 66,68 - 67,88 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 100.000 đồng/lượng chiều mua và chiều bán so với chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua - bán ở mức 1,2 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn Doji 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội đứng ở mức 66,7 - 67,85 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng chiều mua và tăng 50.000 đồng/lượng chiều bán so với chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua - bán ở mức 1,15 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới tăng mạnh lên mức 2.114 USD/ounce, tăng mạnh 29 USD/ounce so với phiên giao dịch sáng qua.

Vàng thế giới bất ngờ tăng mạnh ngoài dự đoán của chuyên gia và giới đầu tư. Thông thường trước thông tin Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát biểu, hay điều trần trước Quốc hội thì giới đầu tư dè dặt mua vào, bởi họ chờ đợi thông tin chính sách từ Fed.

Tuy nhiên, việc giá vàng bất ngờ tăng vọt trong phiên đêm qua và sáng nay không bởi những thông tin kinh tế mà do diễn biến mới xung quanh xung đột Nga - Ukraine.

Sáng 5/3, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm 24.004 đồng. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được phép mua bán USD trong vùng 22.803 - 25.204 đồng mua vào - bán ra.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tiếp tục bật tăng mạnh mẽ cả 2 chiều mua và bán ra so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25.550 - 25.650 đồng/USD, tăng 37 đồng/USD chiều mua vào và tăng mạnh 77 đồng/USD chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó.