Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Va chạm trực diện xe tải, 2 thanh niên đi xe máy tử vong tại chỗ

Đêm tối, vụ va chạm trực diện giữa xe máy và xe tải đã khiến 2 thanh niên đi xe máy tử vong tại chỗ.

Sáng 19-11, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo UBND phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến 2 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong. Nguồn: MXH
Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong. Nguồn: MXH

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ 30 ngày 18-11, xe tải biển số 99H-016.xx do anh P.X.T. (SN 1989, trú tại xóm 3, xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An) điều khiển lưu thông trên tuyến đường ven biển (tỉnh lộ 537C). Khi đi đến Km 70+700 thuộc khối Nghi Hòa 3, phường Cửa Lò, xe tải xảy ra va chạm trực diện với xe máy biển số 37AC-337.xx đang di chuyển theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến 2 người đi xe máy là anh N.N.N .(SN 1994, trú tại khối Trung Thanh, phường Cửa Lò) và anh T.T.Q. (khối Vĩnh Tiến, phường Cửa Lò) văng ngược về phía sau, tử vong tại chỗ. Thời điểm xảy ra tai nạn trời có mưa, đoạn đường vắng người qua lại.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Người Lao động
#cơ quan chức năng #hiện trường vụ tai nạn #người tử vong #tử vong tại chỗ #2 người tử vong #đường ven biển

Xem thêm

Cùng chuyên mục