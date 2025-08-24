UEF xét học bạ bổ sung đến 31/8, 'mở khoá' cánh cửa cuối vào đại học

Sau khi các trường công bố điểm chuẩn, nhiều thí sinh xác nhận nhập học vào các trường, giai đoạn này, vẫn có trường hợp thí sinh chưa đạt nguyện vọng như mong muốn. Tuy nhiên, các bạn vẫn còn cơ hội theo đuổi con đường đại học khi các trường xét tuyển học bạ bổ sung.

Hiện tại, trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) tiếp tục nhận đăng ký xét tuyển học bạ đến ngày 31/8. Điều này giúp các thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1 có thể bổ sung để tạo thêm cơ hội vào đại học cho bản thân.

Vào đại học sau nguyện vọng 1

Trước khi các trường công bố điểm chuẩn, xét học bạ được xem là phương thức an toàn giúp thí sinh có thể chủ động chọn tổ hợp môn phù hợp với thế mạnh, từ đó tăng khả năng trúng tuyển và định hướng sớm lộ trình ngành học. Khi đến chặng cuối của kỳ tuyển sinh, phương thức này lại càng phát huy ưu thế, tạo cơ hội cho 2k7 rộng cửa vào đại học.

Thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1 có thể xét học bạ bổ sung để nắm bắt cơ hội vào đại học

Nhiều thí sinh vẫn còn tâm lý chưa nắm rõ hết các thông tin nên không đạt được mong muốn. Vì vậy, không quá muộn để chọn phương thức xét tuyển học bạ bắt đầu hành trình đại học ở ngành học mơ ước.

Vẫn còn cơ hội cho các thí sinh chưa may mắn đạt nguyện vọng, UEF tiếp tục nhận đăng ký xét tuyển học bạ bổ sung sau khi điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT được công bố. Đây được xem là “tấm vé đảo chiều” cho các thí sinh chưa nộp hồ sơ có thể theo đuổi con đường đại học.

Cơ hội cuối để trúng tuyển ngành học mong muốn

Năm nay, đa số các trường đại học đều sử dụng nhiều phương thức xét tuyển khác nhau, nhất là dành nhiều chỉ tiêu cho xét học bạ vào các ngành. Trước đó, một số ngành học xu hướng thu hút khá nhiều thí sinh đăng ký như marketing, digital marketing, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, kinh doanh quốc tế, quan hệ công chúng, truyền thông đa phương tiện, luật kinh tế,…

UEF nhận hồ sơ xét học bạ bổ sung đến hết ngày 31/8

Thời điểm này, để nắm bắt cơ hội theo học các ngành mong muốn, xét học bạ bổ sung sẽ giúp thí sinh có cơ hội trúng tuyển.

Đồng thời, nhiều phụ huynh, thí sinh đến nộp hồ sơ cho biết môi trường học tập là yếu tố quan trọng tác động đến quá trình chọn trường đăng ký vào UEF. Từ việc đầu tư cho ngoại ngữ, đào tạo kỹ năng, đảm bảo vấn đề thực tập, việc làm,… những nhu cầu này đều được đáp ứng khi chọn UEF.

Đến UEF để xét tuyển, thí sinh Vũ Ngọc Gia Hưng - học sinh Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Nha Trang đã tìm hiểu kỹ lưỡng chương trình đào tạo và cảm thấy các ngành kinh doanh thương mại tại UEF phù hợp với sở thích, định hướng tương lai. Với điểm học bạ ổn định, bạn mạnh dạn nộp hồ sơ bổ sung để nhận học bổng 25%.

Thí sinh Gia Hưng và phụ huynh an tâm khi lựa chọn môi trường học tập tại UEF

Đồng hành với con trai, cô Lê Thị Huyên, phụ huynh của Gia Hưng chia sẻ: “Gia đình quan tâm nhất là tìm được môi trường học tập tốt, đội ngũ giảng viên tận tâm, chương trình đào tạo phù hợp với năng lực và sở thích của con. Ở UEF, tôi thấy được những yếu tố đó nên hoàn toàn yên tâm đồng hành với Hưng trong quyết định lần này”.

Không chỉ tăng cơ hội trải nghiệm môi trường đại học song ngữ, quốc tế, ngoài cơ hội trúng tuyển khi xét học bạ bổ sung, thí sinh còn có thể nhận được suất học bổng 100%, 50%, 25% học phí. Đặc biệt, khi trúng tuyển vào các ngành xu hướng, các bạn sẽ nhận được học bổng doanh nghiệp tài trợ trị giá 35% - 50% học phí cho toàn khóa học.

Hiện UEF nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn với mức điểm từ 19 ở tổ hợp C01, từ 18 ở các tổ hợp môn còn lại và học bạ theo điểm trung bình cả năm lớp 12 từ 18 điểm cho 37 ngành đào tạo đến hết ngày 31/8.