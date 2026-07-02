"Tỷ tỷ" xứ Trung viral khi xuôi dòng miền Tây, tâm điểm là chiếc nón lá đan thưa

Khác với chiếc nón lá thông thường, nón lá đan thưa để lại khoảng trống cho ánh nắng “chen vào”, chiếu lên gương mặt người đội, mang đến cảm giác mong manh, trong sáng đậm chất nàng thơ.
Nón lá đan thưa được cho là phiên bản chưa hoàn thiện của nón ngựa làng nghề Phú Gia (tỉnh Bình Định cũ, nay là Gia Lai) với tuổi đời hơn 300 năm âm thầm gìn giữ. Để có được một sản phẩm hoàn chỉnh, các nghệ nhân phải trải qua quy trình chế tác công phu với 10 công đoạn tỉ mỉ, từ tạo sườn, thêu hoa văn cho đến kết lá.
Trước đây, fashionista Quỳnh Anh Shyn cũng từng mang nón lá đan thưa đến Paris Fashion Week năm 2024.
Trái ngược với những tranh cãi thường thấy trong những trào lưu mang phụ kiện, trang phục truyền thống viral trở lại, nón lá đan thưa do vẫn giữ được tinh thần của nón lá truyền thống nên được khen hết lời nhờ sự tinh tế và tôn vinh văn hóa bản địa. Nhiều cư dân Threads còn vội xin “giỏ hàng” để kịp bắt trọn concept “nàng thơ” hè này.
Để ra được chiếc vibe này, bạn có thể phối cùng những chiếc đầm lụa thướt tha hay đầm maxi bay bổng, tạo nên một diện mạo vừa nhẹ nhàng, trẻ trung lại vừa năng động.