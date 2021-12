Tuyệt đối không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trong dịp Tết

TPO - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Công điện của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu các Bộ ngành, địa phương bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân 2022.

Theo đó, để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) và kiểm soát tốt dịch COVID-19 trong hoạt động giao thông vận tải, phục vụ nhân dân vui đón Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân 2022, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, cụ thể:

Tập trung tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật, hướng dẫn kỹ năng về bảo đảm TTATGT và phòng chống dịch COVID-19 khi tham gia giao thông cho người dân. Trọng tâm tuyên truyền người dân thực hiện "Đã uống rượu, bia - không lái xe"; không phóng nhanh, vượt ẩu; không chở quá số người quy định; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; phòng tránh tai nạn đường ngang đường sắt; kế hoạch tổ chức, thực hiện phục vụ vận tải Tết; tuân thủ nguyên tắc 5K, nhất là luôn đeo khẩu trang khi tham gia giao thông; cập nhật kịp thời tình hình tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trong dịp Tết và tại khu vực diễn ra Lễ hội xuân trong các bản tin thời sự.

Tổ chức đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định pháp luật về TTATGT từ ngày 15/12/2021 đến hết ngày 14/2/2022, bảo đảm tuân thủ tuyệt đối các quy định phòng dịch COVID-19 đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ và người dân. Tập trung kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm thường xảy ra trong dịp cuối năm và Tết, như: Lái xe vi phạm quy định về nồng độ cồn, sử dụng ma tuý, vi phạm quy định tốc độ; chở quá tải trọng, quá số người quy định; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy...

Thủ tướng cũng yêu cầu có phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp, bảo đảm an toàn giao thông và phòng dịch COVID-19, giảm thiểu tình trạng chậm, hủy chuyến; tuyệt đối không để tình trạng hành khách không có phương tiện về quê trong dịp Tết; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi tăng giá vé trái quy định. Các đơn vị sản xuất, kinh doanh và cơ sở giáo dục, đào tạo chủ động phối hợp với các đơn vị vận tải tổ chức bán vé tàu, xe trực tiếp cho công nhân, người lao động và sinh viên; bố trí thời gian cho người lao động và sinh viên nghỉ Tết và trở lại làm việc, học tập phù hợp, giảm áp lực giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

"Kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông và phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải. Có phương án ứng phó kịp thời, hiệu quả khi phát sinh tình huống có người nhiễm COVID-19 tại các đầu mối giao thông và trên phương tiện vận tải công cộng", công điện nêu rõ.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu kiểm tra điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông; khắc phục kịp thời các đoạn đường bị hư hỏng, sạt lở do mưa, lũ gây ra; rà soát bổ sung hệ thống báo hiệu giao thông, thiết bị cảnh báo phản quang tại các nút giao thông, các đoạn đường có độ dốc cao, bán kính cong hẹp, tầm nhìn hạn chế tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông. Có phương án tổ chức giao thông an toàn khi thi công và khẩn trương hoàn thành nâng cấp, sửa chữa, bảo trì các tuyến giao thông trọng điểm, các tuyến đường đô thị và trả lại lòng đường phục vụ giao thông trước ngày 23/1/2022.

Cùng với đó, cần có phương án tổ chức, điều tiết, phân luồng giao thông; bố trí lực lượng, phương tiện cứu hộ kịp thời giải tỏa khi xảy ra sự cố về hạ tầng, phương tiện hoặc tai nạn giao thông, không để phát sinh ùn tắc kéo dài, nhất là trên các tuyến trục chính ra vào thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, các tuyến kết nối với các đầu mối giao thông trọng điểm (nhà ga, sân bay, bến cảng…) và khu vực tổ chức Lễ hội xuân; có phương án tổ chức, điều tiết giao thông hợp lý, linh hoạt tại các trạm thu phí BOT, tuyệt đối không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài...

Công điện nêu rõ, các Bộ, ngành, địa phương có báo cáo sơ bộ kết quả thực hiện Công điện trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần từ ngày 29/01/2022 (27 Tết) đến trước 16 giờ 30 phút ngày 04/02/2022 (mùng 04 Tết); và có báo cáo tổng hợp kết quả triển khai thực hiện công điện từ ngày công điện được ban hành đến trước 16 giờ 30 phút ngày 15/02/2022 gửi về Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.