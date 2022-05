Tuổi trẻ ngành Điện miền Bắc: Dấu ấn một nhiệm kỳ

Với những hoài bão, ý chí, khát vọng vươn lên cùng sức sáng tạo không ngừng nghỉ, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã gặt hái nhiều thành tích ấn tượng trong nhiệm kỳ đầu tiên (2017-2022), đóng góp vào sự phát triển của Tổng công ty Điện lực miền Bắc nói riêng, ngành Điện nói chung; đồng thời khẳng định vai trò tiên phong trong Đoàn khối doanh nghiệp Hà Nội...

Phát huy sức mạnh tổng hợp của tuổi trẻ EVNNPC

Chị Trịnh Thị Kim Ngân, Bí thư Đoàn Thanh niên EVNNPC cho biết, nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn Thanh niên EVNNPC phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Các Đoàn bộ phận, chi đoàn hoạt động phân tán, khó tập hợp được lực lượng thường xuyên để tổ chức các hoạt động quy mô lớn. Đội ngũ cán bộ đoàn đều là cán bộ kiêm nhiệm nên thời gian dành cho hoạt động đoàn còn hạn chế. Dịch COVID - 19 cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động công tác đoàn. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên EVNNPC có một đoàn bộ phận trực thuộc là đoàn Trường Cao đẳng điện lực miền Bắc nên công tác chỉ đạo cũng khác với các đơn vị còn lại.

Tuy nhiên, với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng uỷ, lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Đoàn khối doanh nghiệp Hà Nội; sự quyết tâm, nhất trí cao, đồng sức đồng lòng từ ban thường vụ và toàn thể đoàn viên, thanh niên, Đoàn Thanh niên EVNNPC đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhận diện được những khó khăn, thách thức, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đoàn Thanh niên EVNNPC đã xây dựng các giải pháp triển khai nhiệm vụ phù hợp với đặc thù của từng chi đoàn, đoàn bộ phận. Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh niên EVNNPC đã xây dựng thành công mô hình đoàn trường đại học – địa phương – doanh nghiệp và được công nhận là sáng kiến cấp Tổng công ty.

Trong công tác xây dựng Đảng, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên EVNNPC luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là tuyên truyền, định hướng và tổ chức cho đoàn viên, thanh niên thực hiện đường lối, Nghị quyết của Đảng đạt hiệu quả cao nhất. Với trách nhiệm là đội hậu bị tin cậy của Đảng, trong nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn đã giới thiệu được 120 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó 85 đoàn viên được kết nạp Đảng.

Xung kích, sáng tạo

Bà Đỗ Nguyệt Ánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNNPC ghi nhận: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn thanh niên EVNNPC đã hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ được giao. Trong thành tích chung của EVNNPC, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã đóng góp một vai trò quan trọng, trong từng lĩnh vực, từng bộ phận đều có dấu ấn của các đoàn viên, thanh niên.

Anh Đặng Quang Hải, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Hà Nội đánh giá, trong suốt nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn Thanh niên EVNNPC luôn luôn có những phong trào hết sức ý nghĩa, gắn chặt công tác đoàn với hoạt động chuyên môn, qua đó đóng góp những kết quả hết sức tích cực vào đoàn khối doanh nghiệp Hà Nội cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổng công ty.

Với tinh thần tuổi trẻ xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, Đoàn Thanh niên EVNNPC đã có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong triển khai các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao hiệu hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khách hàng, tăng năng suất lao động và bảo vệ môi trường. Giai đoạn 2017-2022, đoàn viên, thanh niên của Tổng công ty đã hưởng ứng phong trào “Sáng tạo trẻ” với 51 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được cấp Tổng công ty công nhận và 91 sáng kiến cấp đơn vị có tỷ lệ thanh niên chủ nhiệm và tham gia.

Nhiều chương trình lớn của Tổng công ty được Đoàn Thanh niên tham gia hưởng ứng với vai trò nòng cốt như: Giờ trái đất, Điều chỉnh phụ tải, an toàn điện, an toàn vệ sinh lao động; tuyên truyền tiết kiệm điện, thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt, ngày hội Văn hóa EVNNPC, các hoạt động an sinh, xã hội...

Đoàn Thanh niên EVNNPC đã thực hiện thành công các hoạt động Tri ân khách hàng, chương trình thắp sáng đường quê, Tết ấm vùng cao năm 2018; hướng về đồng bào miền trung bị thiên tai, lũ lụt trao tặng thuyền cano composite, áo ấm và thiết bị giáo dục cho các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An năm 2020; Chương trình thắp sáng những ước mơ đồng hành với hàng chục điểm trường vùng cao vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 năm 2021...

Đặc biệt, năm 2021, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống người dân, Đoàn Thanh niên EVNNPC đã kêu gọi ủng hộ Chương trình Triệu bữa cơm - Hà Nội nghĩa tình “Tấm lòng EVN Miền Bắc” với gần 20.500 suất cơm kèm sữa hộp - tương đương 614 triệu đồng, gửi đến những khách hàng sử dụng điện của EVNNPC “bị mắc kẹt” tại Hà Nội do thực hiện giãn cách xã hội.

Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đoàn thanh niên EVNNPC đã vinh dự được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: 5 Bằng khen của Trung ương Đoàn, 9 Bằng khen của Thành Đoàn Hà Nội, nhiều năm liền được Đoàn khối doanh nghiệp Hà Nội tặng Cờ đơn vị dẫn đầu Khối, các phong trào thi đua cụm Hoàn Kiếm – Đống Đa…, cùng nhiều Bằng khen Bộ công thương, EVN, Giấy khen EVNNPC, các chương trình vinh danh…. Nhiều tập thể Đoàn bộ phận, chi đoàn và cá nhân cũng được các cấp, các ngành trao tặng Bằng khen, Giấy khen; trong đó chị Trịnh Thị Kim Ngân – Bí thư Đoàn thanh niên EVNNPC được vinh danh là một trong 91 cán bộ đoàn Thủ đô tiêu biểu năm 2021…