Tuổi trẻ Công an Hà Nội phát động hành trình Giọt máu nghĩa tình 2023

TPO - Sáng 4/8, Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội chủ trì, phát động hành trình "Giọt máu nghĩa tình 2023" với chỉ tiêu hiến tặng 2.300 đơn vị máu để cấp cứu, điều trị bệnh nhân.

Dự và chủ trì lễ phát động, có Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an Hà Nội; Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an Hà Nội, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ công an hưởng ứng chương trình hiến máu tình nguyện.

Đây là một trong những hoạt động nổi bật của tuổi trẻ công an Thành phố (CATP) nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng và nghĩa cử cao đẹp của hành động hiến máu tình nguyện; hỗ trợ đáp ứng nhu cầu sử dụng máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế, đặc biệt tại các bệnh viện có quy mô, đông bệnh nhân, cần nguồn máu dự trữ lớn.

Theo Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên CATP, hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện và Hành trình “Giọt máu nghĩa tình” năm 2023 trong lực lượng CATP, Đoàn Thanh niên sẽ tập trung một số hoạt động trọng tâm.

Tuổi trẻ CATP sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, bệnh viện để tổ chức hiến máu, tiếp nhận máu khoa học, chu đáo và an toàn. Mỗi thành viên CLB phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện của tuổi trẻ CATP sẽ thực sự là những chiến sĩ tiên phong, tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, cứu người bệnh; tham gia các hoạt động trong hành trình đúng thời gian, phấn đấu đạt chỉ tiêu 2.300 đơn vị máu đã đề ra.

Những năm qua, Ban Giám đốc CATP đã chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các đơn vị, các tổ chức đoàn thể thường xuyên quan tâm làm tốt công tác hiến máu tình nguyện. Theo đó, các đơn vị đã vận động 26.203 lượt cán bộ, chiến sĩ hiến tặng 22.348 đơn vị máu góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu, đề cao, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, nghĩa tình.

Trong đó, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã tích cực tham gia hiến máu từ 10 đến 35 lần; nhiều lượt tập thể, cá nhân cũng đã được Bộ Công an, Bộ Y tế và các cấp, các ngành khen thưởng về thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác hiến máu tình nguyện.

Đặc biệt, CLB Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện Tuổi trẻ Công an Thủ đô đã vinh dự là một trong 9 tập thể đạt Giải thưởng tình nguyện quốc gia năm 2022.

Hành trình "Giọt máu nghĩa tình 2023" được tổ chức trong 13 buổi tại 12 điểm thuộc CATP, Công an cấp huyện và các đơn vị khác ngoài CATP trong gần 1 tháng từ ngày 4/8/2023 đến 25/8/2023; thực hiện chỉ tiêu hiến tặng 2.300 đơn vị máu để cấp cứu, điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện 19-8 Bộ Công an, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.