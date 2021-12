Tung tin 50 học sinh cấp cứu sau tiêm vắc xin, một cá nhân bị phạt 7,5 triệu đồng

TPO - Chiều 3/12, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố ông Tất Thành Cang (cựu phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM) và 9 bị can - cùng tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí ”.