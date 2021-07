Tuần sau, HoSE vận hành hệ thống giao dịch mới

TPO - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có văn bản chấp thuận kiến nghị của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) về việc đưa hệ thống giao mới do FPT xây dựng vào vận hành từ ngày 5/7 tới.

UBCKNN giao HoSE chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung tại biên bản kiểm thử với FPT, tổ chức kiểm tra, đánh giá, rà soát kỹ, bảo đảm vận hành hệ thống giao dịch an toàn, thông suốt. Đồng thời, HoSE hoàn tất các thủ tục tiếp nhận hệ thống, cung cấp dịch vụ và ký kết thỏa thuận với FPT trước khi hệ thống chính thức đi vào vận hành.

Hôm nay 2/7, HoSE thông báo chính thức tiếp nhận, đưa giải pháp kỹ thuật xử lý tình trạng quá tải hệ thống giao dịch vào vận hành từ ngày 5/7. Theo đó, kế hoạch 100 ngày của FPT, và cam kết đưa hệ thống vào vận hành đầu tháng 7/2021 của UBCKNN và HoSE cán đích đúng tiến độ.

Từ tháng 3/2021 đến tháng 6/2021, HoSE đã phối hợp với FPT và các đơn vị liên quan triển khai và kiểm thử giải pháp. Qua quá trình kiểm thử với tất cả các Công ty Chứng khoán thành viên, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, triển khai chuyển đổi dữ liệu và thực hiện kiểm tra an ninh, an toàn thông tin, giải pháp đã được hoàn thành kỹ thuật để sẵn sàng đi vào hoạt động đúng kế hoạch.

HoSE cũng đã hoàn thành các quy trình, thủ tục pháp lý và được cơ quan quản lý phê duyệt. Việc chính thức đưa giải pháp kỹ thuật vào sử dụng được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để tình trạng quá tải hệ thống giao dịch thời gian qua.

Phiên giao dịch hôm nay 2/7 là ngày cuối cùng HoSE sử dụng hệ thống giao dịch do đối tác Thái Lan cung cấp. Hệ thống có năng lực xử lý 900.000 lệnh/ ngày.

Về hệ thống mới do FPT xây dựng, ông Dương Dũng Triều, Chủ tịch Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (FPT IS) cho biết, đặt mục tiêu xử lý 3-5 triệu lệnh/ngày. Hệ thống bỏ cơ chế phân bổ lệnh, các công ty chứng khoán được đẩy lệnh theo đúng năng lực của mình. Cùng với đó, FPT cũng kiểm tra ngưỡng đáp ứng lệnh gửi vào mỗi giây, đảm bảo cao hơn rất nhiều so với hệ thống hiện tại.

Hệ thống HoSE đang sử dụng của Sở giao dịch Thái Lan, khi năng lực đạt 90% không có cảnh báo, kết quả gửi về chậm nhưng không dừng. Còn hệ thống do FPT xây dựng có kịch bản khắc phục sự cố để không bị dừng.

