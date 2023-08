Từ vụ bé trai 7 tuổi bị bắt cóc ở Hà Nội: Dạy trẻ kỹ năng sống để an toàn

Liên quan vụ bắt cóc, đòi 15 tỷ đồng xảy ra tại Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, xảy ra ngày 14/8 vừa qua, khi đọc được thông tin do gia đình chia sẻ về việc bé trai 7 tuổi đã từ chối ăn bánh mì của kẻ bắt cóc đưa cho vì sợ có độc, nhưng lại uống chung chai nước mà đối tượng uống vì cho rằng nó an toàn..., dư luận đã dành nhiều lời khen ngợi cho cậu bé dũng cảm, bản lĩnh và thông minh này. Độc giả đánh giá, cháu bé đã được gia đình giáo dục tốt về kỹ năng sống.

Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Xuân Chiến - bố bé P. (tên gọi ở nhà là Ken, 7 tuổi, nạn nhân) cho biết, khi ở nhà, gia đình anh thường dạy cho bé các kỹ năng như thuộc số điện thoại bố mẹ để lúc ra ngoài có vấn đề gì thì nhờ sự trợ giúp.

Đồng thời dạy trẻ khi gặp người lạ, có dấu hiệu bắt cóc, xâm hại thì phải chạy ra gọi người lớn và nói tránh xa mình ra. “Có thể, việc bé Ken nhớ số điện thoại của bố mẹ nên đối tượng đã khai thác được số điện thoại và gọi điện luôn cho gia đình” - anh Chiến nhận định.

Theo nội dung vụ án, khoảng 19h ngày 14/8, Nguyễn Đức Trung (SN 1992, trú tại Vĩnh Phúc) điều khiển ô tô, mang theo súng bắn đạn cao su đến Khu đô thị Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội) bắt cóc cháu P. khi trẻ đang đi xe đạp trên đường, rồi đưa lên ô tô và bỏ trốn. Sau đó đối tượng này liên hệ với gia đình đòi tiền chuộc 15 tỷ đồng. Sau khoảng 8 giờ điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Long Biên và các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng Trung tại tỉnh Hà Nam, giải cứu cháu bé an toàn.

Theo anh Chiến, sau khi đưa con về, anh được con trai kể lại thời điểm mới bắt cóc lên xe đã bị đối tượng gí súng dọa bắn nếu kêu khóc. Khi di chuyển trên đường, đối tượng cũng nhiều lần dùng băng dính dán miệng để cháu không gào khóc…

“Đối tượng cũng nhiều lần cho nước uống, bánh mỳ nhưng con trai anh nói không dám ăn vì sợ có thuốc độc, chỉ uống chung chai nước với đối tượng vì nghĩ bản thân đối tượng uống được thì chắc chắn không có độc " - anh Chiến kể lại và cho biết, dù trải qua một đêm "tồi tệ" nhưng tâm trạng của cháu đã ổn định, không còn biểu hiện sợ hãi…

Không chỉ cư dân mạng, mà ngay cả Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an Hà Nội (người chỉ huy cuộc giải cứu cháu P.) cũng dành lời khen cho cháu bé. Ông đánh giá, cháu đã được giáo dục tốt những kỹ năng nhất định, nhà trường, gia đình cần triển khai các hình thức giáo dục kỹ năng sống cho trẻ sớm nhất có thể.

Kẻ xấu thường hành động khi trẻ đi một mình

Theo chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu, hậu quả của tội phạm bắt cóc, chiếm đoạt trẻ em thường rất nặng nề, gây ra những tổn hại nghiêm trọng về thể chất, tâm lý của trẻ, nhất là để lại trong tiềm thức đứa trẻ sự mất niềm tin vào con người. Những di chứng này có thể kéo dài trong suốt cuộc đời nạn nhân, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển bình thường về thể chất và tinh thần, tâm lý của trẻ em.

Ông Hiếu cho biết, để phòng ngừa tội phạm bắt cóc và chiếm đoạt trẻ em, cần dạy cho trẻ biết “những người lạ có thể tin tưởng” như thầy cô giáo, chú công an, chú bộ đội, bác bảo vệ cơ quan, nhà trường, nhân viên cửa hàng… Dạy trẻ nhớ thuộc lòng họ tên, số máy điện thoại của bố mẹ, địa chỉ nhà của mình, nghề nghiệp của bố mẹ, nhưng phải giữ bí mật những thông tin này, chỉ nói với “những người lạ có thể tin tưởng”.

Đồng thời dạy trẻ không được nói chuyện, hay đi theo người lạ; tuyệt đối không ăn uống bất cứ thứ gì mà người lạ đưa cho; huấn luyện cho trẻ biết kêu gào, khóc thật to để gây sự chú ý cho những người xung quanh khi không may bị bắt giữ lại như “bắt cóc trẻ con, cứu, cứu cháu với”.

Vị Chuyên gia tội phạm học cho rằng, gia đình cũng có thể cho trẻ tham gia tập luyện võ thuật, vừa rèn luyện sức khỏe, nhanh nhẹn, có đủ tự tin để bình tĩnh ứng phó trong các tình huống nguy hiểm.

Trong trường hợp khi bị bắt kéo đi mà việc la hét không có kết quả, trẻ hãy giả bộ ngoan ngoãn, bất ngờ xỉa tay vào mắt, đá vào hạ bộ, vào cẳng chân của đối tượng bắt cóc rồi bỏ chạy, kêu cứu. Nếu thấy có người, cần hét thật to để gây sự chú ý, như: “bắt cóc trẻ con, cứu cháu với” hoặc "các người không phải là bố mẹ tôi".

Đối với trẻ trong độ tuổi học tiểu học, THCS, bắt đầu tham gia các hoạt động của trường lớp, cộng đồng, như đi dã ngoại, vệ sinh môi trường khu dân cư, tham quan bảo tàng, di tích lịch sử…, cần dạy trẻ biết tuân theo các quy định của người phụ trách. Tuyệt đối không tách đoàn, dễ bị lạc, bị bỏ rơi dẫn đến nguy cơ bị bắt cóc.

“Đối tượng xấu có ý định bắt cóc thường hành động khi trẻ đi 1 mình, và hiếm khi ra tay khi trẻ đi với 2-3 người bạn. Dạy trẻ phải ghi chép số điện thoại của bạn bè, người phụ trách, số điện thoại của cảnh sát (113), để khi cần có thể liên lạc được” - chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu chia sẻ.

Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen Công an TP Hà Nội

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Công an TP Hà Nội để biểu dương thành tích trong tổ chức điều tra, truy bắt đối tượng bắt cóc trẻ em tại Khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên, TP Hà Nội.

Nội dung thư khen nêu rõ, đây là chiến công xuất sắc, thể hiện bản lĩnh, nhân văn, sự mưu trí, dũng cảm và sắc bén về nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội trong triển khai thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về bảo đảm an ninh, trật tự địa bàn Thủ đô, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự, răn đe, phòng ngừa tội phạm, mang lại sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, đồng thời mang ý nghĩa thiết thực đóng góp vào thành tích chung của toàn lực lượng thi đua lập công chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân... Mong các đồng chí phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu.