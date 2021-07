Tư vấn sức khỏe, phòng chống COVID-19 qua cổng thông tin 1022

TPO - “Kênh tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân phòng, chống bệnh COVID-19” tại TPHCM chính thức hoạt động từ sáng 23/7 với sự tham gia tình nguyện của đội ngũ Giáo sư, Phó Giáo sư, Bác sĩ giàu kinh nghiệm sẽ trực tiếp tư vấn giải đáp các thắc mắc, hướng dẫn cách xử trí, chăm sóc khi người dân hoặc người thân trong gia đình mắc hoặc nghi mắc COVID-19.

Sáng 23/7, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Y tế TPHCM triển khai Kênh tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân phòng, chống bệnh COVID-19 thông qua Cổng thông tin 1022.

Kênh tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân phòng, chống bệnh COVID-19 có sự tham gia tình nguyện của đội ngũ Giáo sư, Phó Giáo sư, Bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, chuyên gia về dịch tễ học của các bệnh viện ở TPHCM.

Người dân chỉ cần gọi 1022 – nhấn phím 3 thì sẽ được các thầy thuốc có kinh nghiệm trực tiếp tư vấn giải đáp các thắc mắc, hướng dẫn cách xử trí, chăm sóc sức khỏe khi người dân hoặc người thân trong gia đình mắc, nghi mắc COVID-19 hoặc tiếp xúc gần với các ca bệnh COVID-19 (F1).

Theo Sở Thông tin và truyền thông TPHCM, trong giai đoạn hiện nay, thời gian tư vấn gồm tất cả các ngày trong tuần theo các khung giờ cố định sau: Buổi sáng ( từ 8 giờ đến 10 giờ); buổi chiều (từ 14 giờ đến 16 giờ) và buổi tối (từ 19 giờ đến 21 giờ).

Với việc đưa vào hoạt động “Kênh tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân phòng, chống bệnh COVID-19”, người dân TPHCM có thể tiếp cận dễ dàng, nhanh chóng những thông tin sức khỏe hữu ích, chính thống, khoa học, giúp người dân có cảm giác an toàn khi luôn có các bác sĩ đồng hành trong quá trình phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đội ngũ các thầy thuốc tư vấn sức khỏe, gồm: PGS. BS Nguyễn Thị Ngọc Dung; PGS. BS Lê Thị Anh Thư; TS Nguyễn Thế Thành; BS.CKII Nguyễn Đình Thắng; TS Nguyễn An Nghĩa; ThS.BS Trần Ngọc Hạnh Đan; ThS.BS Vũ Thị Thúy Hà; BS.CKI Phan Thị Phương Tâm; Ths.BS Kiều Xuân Thy; ThS.BS Nguyễn Trần Thanh Thuỷ; BS.CKII Lê Tự Phương Thúy; PGS.BS Lê Tuyết Hoa; BSCKII Trương Thị Bích Hà; ThS.BS Đỗ Cao Vân Anh; GS. Nguyễn Sào Trung; ThS Nguyễn Văn Đàn; ThS.BS Lê Thành Đạt; BS.CKII Huỳnh Kỳ Anh Huy; BS Võ Thị Hoàng Yến; BS.CKII Nguyễn Chính Đại; TS Nguyễn Huy Luân; TS. Phạm Lê Duy; BS Trương Hữu Khanh; PGS. BS Lê Minh Khôi; PGS.BS Nguyễn Thị Bay; BS.CKI Lê Văn An; BS.CKI Phạm Minh Ngọc; BS.CKII Trần Thị Tố Quyên; BS.CKII Nguyễn Trần Nam; BS.CKII Dư Tuấn Quy; BS Trần Hoà An; ThS.BS Nguyễn Thị Hương.