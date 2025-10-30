Từ sóng âm đến sóng lòng, Fujiwaga hướng tới sức khoẻ từ bên trong của người Việt

Fujiwaga đã tạo nên ghế massage Medsonic 29.80 như một lời tri ân, một món quà dành cho người Việt nhân ngày kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh Việt Nam.

Thiết kế mang đậm hồn Việt

Medsonic 29.80 được thiết kế dựa trên phom dáng cơ thể người Việt, với độ ngả, độ ôm, độ cong của khung SL được tinh chỉnh phù hợp với vóc dáng, đảm bảo sự thoải mái tối đa khi ngồi ghế massage. Màn hình điều khiển Medsonic 29.80 được lấy cảm hứng từ mặt trống đồng và biểu tượng chim Lạc trên nền cờ đỏ sao vàng như một lời nhắc về cội nguồn dân tộc, nhắn nhủ về sức sống mãnh liệt và tinh thần vươn lên của người Việt hiện đại.

Fujiwaga cho ra mắt hai phiên bản ghế massage đáp ứng nhu cầu sử dụng của mỗi gia đình. Phiên bản đầu tiên là, Medsonic 29.80 màu nâu trầm ấm, được tích hợp công nghệ sóng âm, đưa năng lượng sóng âm rung động chạm sâu từng tế bào, cho cảm giác thư giãn toàn thân, êm ái. Phiên bản thứ hai là, Fujiwaga 29.80 4D Shiatsu màu đen huyền bí, sở hữu công nghệ massage 4D mô phỏng bàn tay chuyên gia, từng chuyển động lăn, ấn, day, xoa, miết sâu đến từng nhóm cơ mang lại một trải nghiệm chuẩn trị liệu, mạnh mẽ và đẳng cấp. Dù phiên bản nào đi chăng nữa, Fujiwaga hy vọng rằng Fujiwaga 29.80 sẽ đại điện cho người Việt hiện đại, yêu lịch sử và yêu chính cơ thể mình.

Medsonic 29.80 - Sóng âm chạm cơ thể, sóng lòng chạm Tổ quốc

Nếu trống đồng ngày xưa là nhịp đập của đất nước, là tiếng gọi đoàn kết của non sông, thì hôm nay Fujiwaga đã tái hiện nhịp điệu ấy bằng công nghệ sóng âm - nhịp điệu cho sức khỏe bình an và năng lượng sống.

Công nghệ sóng âm được coi như là “trái tim” của Medsonic 29.80. Nếu công nghệ massage thông thường chỉ tác động trên bề mặt thì sóng âm có tần số thấp được truyền qua da, len lỏi sâu đến từng mô cơ, đánh thức cơ thể bằng âm thanh và rung động tự nhiên. Công nghệ sóng âm hoạt động êm ái, không gây tiếng ồn, giúp người dùng cảm nhận sự thư thái, như nhịp sóng vỗ nhẹ vào tâm hồn.

Mỗi tần số sóng, mỗi rung động nhỏ đồng điệu với nhịp tim và hơi thở con người Việt, len lỏi vào tâm trí, mang đến cảm giác ấm áp, gần gũi như nhịp trống đồng ngàn đời xưa. Khi sóng âm chạm đến cơ thể, tâm hồn được tái sinh, đánh thức tình yêu thương trong mỗi con người Việt.

Sức khỏe bền vững - Tự hào Fujiwaga

Không chỉ dừng lại ở công nghệ sóng âm, Medsonic 29.80 còn được trang bị các tính năng tiên tiến như:

Bi lăn 3D di chuyển linh hoạt với 6 cấp độ kết hợp 6 kỹ thuật massage như vỗ, nhào, vỗ và nhào, shiatsu, đấm và kết hợp, mang lại các động tác massage chân thật như bàn tay chuyên gia.

Chế độ massage kéo giãn chân chuyên sâu, tác động lên các huyệt đạo quan trọng giúp giảm tê mỏi, đau cơ, phục hồi sức khỏe đôi chân nhanh chóng.

Công nghệ Scanbody dò quét cơ thể, ghi nhớ cơ thể, tối ưu hóa hiệu quả massage với từng vùng.

Hệ thống túi khí giúp co giãn, xoa bóp, nén và thả, cho cơ thể được thư giãn, giảm căng cứng cơ.

Chế độ Không trọng lực giúp cơ thể nằm ở tư thế lý tưởng phần chân được nâng cao hơn tim, cột sống ở trạng thái thả lỏng hoàn toàn giúp giải phóng áp lực, cho cơ thể bay bổng, phiêu du.

Công nghệ nhiệt hồng ngoại giúp ủ ấm cơ thể, đặc biệt vào mùa lạnh.

Hệ thống 24 bài tập đa dạng, massage chuyên sâu. Đặc biệt hơn, khi kết nối với Bluetooth, người dùng sẽ được trải nghiệm công nghệ sóng âm với số lượng bài nhạc không giới hạn trên điện thoại.

Giải trí đa phương tiện: màn hình cảm ứng ưu Việt, dễ thao tác, kết nối Bluetooth, sạc không dây, hệ thống loa cao cấp, âm thanh trong trẻo, điều khiển bằng giọng nói hiện đại.

Mỗi chi tiết trên Medsonic 29.80 đều được tính toán tỉ mỉ để người Việt dễ chịu hơn khi nằm, tiện lợi khi sử dụng, thư giãn hơn khi ngả và an toàn cho lâu dài. Từ biểu tượng chim Lạc, mặt trống đồng đến công nghệ sóng âm, từ những nhịp đập hào hùng của lịch sử đến từng nhịp thư giãn êm ái, Medsonic 29.80 không chỉ là một chiếc ghế massage, mà còn khơi dậy niềm tự hào trong mỗi cơ thể Việt.

