Tứ kết Olympic Tokyo: Olympic Nhật Bản vào bán kết, hẹn đấu Tây Ban Nha

TPO - Tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn, Olympic Nhật Bản đã phải cần tới loạt đấu súng cân não để vượt qua New Zealand ở tứ kết bóng đá nam Olympic. Với chiến thắng này, đội chủ nhà đã đoạt vé đi tiếp và sẽ gặp Tây Ban Nha ở bán kết.

Olympic Nhật Bản bước vào tứ kết với sự tự tin rất lớn bởi ở vòng bảng, họ là đội bóng duy nhất toàn thắng. Với quyết tâm giành vé vào bán kết bóng đá nam lần thứ 2 trong lịch sử, đội bóng xứ sở mặt trời mọc đã tung ra sân đội hình rất mạnh với đầy đủ các hảo thủ như Yoshida, Tomiyasu, Endo, Kubo, Ritsu Doan hay Hayashi…

Với sự hưng phấn, Olympic Nhật Bản đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Cơ hội ngon ăn đầu tiên được đội chủ nhà tạo ra ở phút thứ 10 với cú căng ngang dọn cỗ của Hayashi cho Wataru Endo. Nhưng trước khung thành rộng mở của Olympic New Zealand, tiền vệ đang khoác áo Stuttgart lại dứt điểm đưa bóng đi vọt xà đầy tiếc nuối.

Trong 45 phút đầu tiên, Olympic Nhật Bản gây sức ép lớn với tỷ lệ cầm bóng lên tới 57%. Sự hoạt động tích cực của tiền vệ Kubo đã giúp đội chủ nhà tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Phút 31, cầu thủ thuộc biên chế của Real Madrid đã tạo ra cơ hội ngon ăn cho Ritsu Doan nhưng tiền vệ này cũng không thể dứt điểm chính xác để mở tỷ số.

Thế trận diễn ra khá cởi mở với những pha ăn miếng trả miếng liên tiếp của cả 2 đội ở cuối hiệp 1. Ritsu Doan tiếp tục bỏ lỡ một cơ hội nữa, trong khi tiền đạo Chris Wood cũng không thể ghi bàn cho Olympic New Zealand với cú dứt điểm cận thành.

Kết thúc hiệp 1 với tỷ số hòa 0-0, Olympic Nhật Bản tiếp tục đẩy cao đội hình chơi tấn công ở hiệp 2. Sức ép liên tiếp đã được đội chủ nhà tạo ra về phía khung thành của Olympic New Zealand. Nhưng do quá phụ thuộc vào Kubo, đội bóng xứ sở mặt trời mọc đã lâm vào thế trận bế tắc, nhất là khi Olympic New Zealand chủ động bóp nghẹt khoảng trống.

Càng về cuối trận, Olympic Nhật Bản càng chơi ép sân. Với sức ép lớn, đội chủ nhà đã tạo ra 2 cơ hội ngon ăn để phá vỡ thế bế tắc nhưng cả Reo Hatate và Ayase Ueda đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Với kết quả hòa 0-0 sau 90 phút chính thức, 2 đội buộc phải đá thêm 30 phút hiệp phụ để phân thắng bại.

Trong thời gian đá hiệp phụ, Olympic Nhật Bản vẫn là đội chơi lấn lướt. Nhưng trước sự xuất sắc của thủ thành Michael Woud, đội chủ nhà đã không thể phá vỡ thế bế tắc. Về phần mình, Olympic New Zealand cũng tạo ra một tình huống nguy hiểm nhưng trung vệ Yoshida đã cứu thua cho Nhật Bản.

Sau 120 phút hòa 0-0, Olympic Nhật Bản và New Zealand phải bước vào loạt đấu súng cân não để xác định tấm vé vào bán kết. Trên chấm 11, Olympic Nhật Bản đã thực hiện thành công cả 4 lượt sút đầu tiên, trong khi New Zealand 2 lần thất bại. Với chiến thắng 4-2 trên loạt đấu súng cân não, Olympic Nhật Bản đã giành tấm vé vào chơi bán kết bóng đá nam Olympic Tokyo 2020.

Đây là lần thứ 2 trong lịch sử bóng đá nam Nhật Bản vào bán kết Olympic, sau kì tích vào năm 2012. Ở vòng 4 đội, thầy trò Hajime Moriyasu sẽ gặp đối thủ rất mạnh là Tây Ban Nha, đội bóng đã vượt qua Bờ Biển Ngà với tỷ số 5-2 sau 120 phút.