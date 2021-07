Thất bại nối tiếp thất bại, Novak Djokovic trắng tay rời Olympic Tokyo

TPO - Một số địa phương cho hay, sau khi người lao động (LĐ) tự do mất việc làm có đơn đăng ký nhận trợ cấp từ gói an sinh lần 2 gửi UBND cấp xã, việc nhận tiền có thể qua tài khoản hoặc trực tiếp do người LĐ chọn. Với người đã rời thành phố về quê, người LĐ vẫn được chuyển khoản hoặc nhận khi trở lại thành phố.