Tự chủ tài chính: Nhiều bệnh viện miền núi gặp khó

TP - Nhiều bệnh viện công lập ở khu vực miền núi Thanh Hóa đang gặp khó khăn khi vận hành theo cơ chế tự chủ tài chính.

Theo Quyết định số 2584/QĐ-UBND ngày 26/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về phê duyệt giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh giai đoạn 2022-2025, Bệnh viện đa khoa (BVĐK) huyện Quan Hóa thuộc nhóm tự đảm bảo chi thường xuyên từ 30-70% và được cấp 2,8 tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Lợi, Giám đốc BVĐK huyện Quan Hoá, cho biết bệnh viện đang bị mất cân đối tài chính khi thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính.

Cụ thể, theo hạch toán sơ bộ năm 2022 của BVĐK huyện Quan Hoá, nguồn thu từ viện phí, dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) sau khi trừ chi phí thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm... còn khoảng 2,7 tỷ đồng. Cộng với nguồn từ ngân sách cấp, tổng thu của bệnh viện khoảng 5,8 tỷ đồng. Trong khi đó, nguồn chi lương, phụ cấp cho 84 cán bộ, viên chức và 4 hợp đồng trong năm là 8,4 tỷ đồng (chưa tính chế độ làm thêm ngoài giờ, phẫu thuật, thủ thuật...).

Do không cân đối được thu - chi, BVĐK huyện Quan Hoá phải sử dụng hết quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và phúc lợi đã trích lập từ những năm trước để chi trả chế độ con người. Hiện tại bệnh viện còn thiếu bác sĩ các chuyên khoa mắt, tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt, da liễu, tâm thần... nhưng không dám tuyển thêm người.

Tương tự, ông Ngô Công Nghiêm, Giám đốc BVĐK huyện Lang Chánh, cho biết, bệnh viện đang nợ chế độ làm thêm ngoài giờ, phẫu thuật, thủ thuật của cán bộ, y bác sĩ năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022. Bệnh viện còn nợ tiền thuốc, vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm của nhà cung ứng. Trong khi đó, các quỹ phúc lợi và phát triển hoạt động sự nghiệp của bệnh viện đã cạn. Định biên của BVĐK huyện Lang Chánh là 201 người, nhưng hiện tại mới chỉ có 96 cán bộ, viên chức. Trong các năm 2020-2021, đã có 4 bác sĩ của bệnh viện viết đơn xin nghỉ công tác.

Về việc này, ông Đỗ Thái Hoà, Phó Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa, cho biết, BVĐK các huyện như Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh là những đơn vị thuộc nhóm khó khăn nhất ở các bệnh viện công lập khu vực miền núi trong thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính. Nguyên nhân của thực trạng này có thể kể đến cơ chế thanh quyết toán dịch vụ KCB BHYT còn bất cập. Liên tục từ 2020 đến đầu năm 2022, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lưu lượng bệnh nhân đến bệnh viện giảm mạnh so với giai đoạn trước, ảnh hưởng đến nguồn thu. Trong khi đó, các bệnh viện vẫn phải đảm bảo chi hoạt động thường xuyên, như chế độ con người, văn phòng phẩm, điện, nước... và chi phát sinh cho hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 ở địa phương. Ngoài ra, tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở khu vực miền núi giảm sâu (do không còn được Nhà nước hỗ trợ BHYT), gây khó khăn về nguồn thu KCB BHYT cho các bệnh viện...

Để giảm bớt những khó khăn trên, theo ông Hoà, các bệnh viện phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành để tăng thu, tiết kiệm chi thông qua nhiều giải pháp như lựa chọn những dịch vụ kỹ thuật mới phù hợp, chi phí hợp lý nhưng mang lại hiệu quả cao; nâng cao chất lượng hoạt động KCB BHYT để giảm thiểu việc từ chối và xuất toán trong thanh quyết toán BHYT; lựa chọn, sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư, sinh phẩm an toàn, hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm... Sở Y tế đã có văn bản góp ý, đề nghị sửa đổi quy định về tổng mức thanh toán chi phí KCB BHYT gửi ngành chức năng...