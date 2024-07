Bệnh nhân mang thai, Bệnh viện Medic Cà Mau không phát hiện còn nói bị nhân xơ

TPO - Bệnh nhân đau bụng, đi ngoài tới Bệnh viện Medic Cà Mau khám nhưng nơi đây không phát hiện ra bệnh nhân mang thai, còn chỉ định chụp CT bằng tia X, rồi chẩn đoán nhân xơ tử cung. Về uống thuốc không khỏi, bệnh nhân tới bệnh viện khác khám mới phát hiện đã mang thai.

Ngày 6/7, ông Trần Thanh Sang – Phó Giám đốc Bệnh viện Medic Cà Mau xác nhận, đơn vị vừa có báo cáo trường hợp siêu âm, chụp CT Scanner cho nữ bệnh nhân đến khám tại bệnh viện nhưng không phát hiện mang thai.

Theo đó, ngày 17/6, bệnh nhân N.N.M. (28 tuổi, ngụ huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) đến Bệnh viện Medic Cà Mau để khám bệnh với triệu chứng đau bụng, tiêu lỏng kéo dài. Bác sĩ chỉ định siêu âm ổ bụng và tư vấn khám sản phụ khoa, nhưng bệnh nhân không đồng ý.

Bệnh nhân được hẹn đến chụp CT Scanner vào ngày hôm sau, với kết quả “gan nhiễm mỡ, nhân xơ tử cung”. Bệnh viện cho thuốc về uống nhưng không giảm đau bụng, nên bệnh nhân đến Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau siêu âm mới phát hiện có thai 5 tuần. Đồng thời tại đây và 1 phòng khám khác đều không phát hiện có nhân xơ tử cung như kết quả chụp CT tại Bệnh viện Medic.

“Nhận kết quả, tôi quay lại Bệnh viện Medic hỏi, bệnh viện vẫn khẳng định tôi bị nhân xơ tử cung. Bệnh viện có thỏa thuận hỗ trợ 15 triệu đồng, nhưng tôi không đồng ý”, đơn chị M. gửi Sở Y tế Cà Mau nêu rõ.

Khi được hỏi về việc thuốc điều trị nhân xơ tử cung của bệnh nhân có ảnh hưởng thai nhi hay không? ông Sang nói: “Thuốc chủ yếu cho bệnh đường tiêu hóa. Thật ra, tại thời điểm này, bệnh viện điều trị cho người bệnh, chứ không phải điều trị sản phụ do chưa khẳng định có thai. Tuy nhiên, thuốc nào cũng có tác dụng phụ”.

Về tác hại của tia X lên thai nhi, vị Phó giám đốc Bệnh viện Medic cho biết, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm soát an toàn bức xạ Hoa Kỳ cho thấy, liều an toàn là dưới 50 mSv. Chụp CT Scanner đều không vượt quá 16 mSv/lần chụp (chưa đến 1/3 ngưỡng an toàn). Vì thế, hiện tại không có cơ sở khoa học thể hiện ảnh hưởng thai nhi được phát hiện sau đó của bệnh nhân.

Cũng theo báo cáo, việc siêu âm ổ bụng không phát hiện thai nhi do bệnh nhân kinh nguyệt không đều nên không thể xác định dựa vào kinh cuối của người bệnh. Do đó, tuổi thai sẽ được tính theo siêu âm 3 tháng đầu của thai kỳ (chính xác nhất từ 8 – 13 tuần).

“Tuổi thai lớn nhất của bệnh nhân vào ngày 17/6 khoảng 4 tuần 3 ngày, nên việc không thấy được túi thai trên siêu âm là phù hợp theo sự phát triển và di chuyển của phôi thai (nhiều khả năng thai chưa di chuyển đến tử cung)”, Bệnh viện trên lập luận.

Từ đó, Bệnh viện Medic Cà Mau khẳng định đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm, đúng chuyên môn, đúng quy định của pháp luật. "Nếu việc đối thoại với Sở Y tế hoặc cơ quan chuyên môn tuyến cao hơn là cần thiết, để người bệnh an lòng, chúng tôi luôn sẵn sàng" báo cáo bệnh viện thể hiện.