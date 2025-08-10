Tự bắt cóc

Là những thanh thiếu niên, nam nữ sinh viên học hành đầy đủ, nghe xong mấy cuộc điện thoại zalo từ những số lạ, thế là răm rắp tự tìm cách nhốt mình, tự trói mình, tự bạo hành mình, rồi khóc lóc quay clip gửi cho cha mẹ, người thân xin “cứu” mình bằng cách trả “tiền chuộc” hàng tỷ đồng cho những kẻ lạ ất ơ nào đó!

Hành trình lừa đảo trên xa lộ số biến đổi thật thần tốc. Ban đầu đơn giản là cài mã độc hack tài khoản để lừa ít tiền. Tiến tới một bước gọi điện xưng là cơ quan pháp luật đòi khởi tố bắt giam về tội lừa đảo, rửa tiền, mua bán ma túy... Vậy mà cũng khiến biết bao nhiêu người, kể cả những người cả đời buôn bán sành sỏi cứ thun thút chuyển khoản tiền tỷ cho bọn lừa đảo. Thậm chí ngay khi bị công an thật phát hiện ngăn cản, vẫn không tin, cương quyết chuyển tiền bằng được mới yên tâm ... thoát tội (!). Nay lại đến việc tự bắt cóc mình, tự tống tiền mình giao nộp cho những kẻ bắt cóc ảo...

Con người có vẻ như ngày càng run rẩy, yếu ớt trước mọi thứ xung quanh?

Lâu nay tôi vẫn mơ về một thứ “chất người nguyên thủy” sẽ dẫn dắt nhân loại vượt qua những khúc quanh đáng sợ của thời đại này. Nhưng mới biết mình đã nhầm. Khi các nhà khoa học vừa chứng minh được, rằng có đến 98,7% tổ tiên loài người đã bị thất lạc từ khoảng... 900 ngàn năm trước! Tức là con người nguyên thủy đã gần như bị xóa sổ, trái đất chỉ còn 1.280 cá thể sinh sản và tiếp tục duy trì giống loài suốt 117 ngàn năm cho đến nay.

Vậy nên con người ngày nay đều thuộc giống người hiện đại. Dù sao cũng thật đáng nể, là nhân loại với dân số chỉ bằng một tổ dân phố ở Việt Nam thời chính quyền hai cấp, mà có thể dắt díu nhau vượt qua những đêm trường dữ dội của lịch sử và thiên nhiên để duy trì và sản sinh ra hơn 8 tỷ sinh linh như ngày nay.

Bí ẩn về sự tồn tại của con người là câu hỏi muôn thuở. Nhưng cho tôi được phép nghi ngờ về sự tồn tại tiếp theo từ nay trở đi. Một khi đã có sự chen ngang, dần định hướng, dẫn dắt đầy thực dụng của AI, thì những kho tàng sách vở, tư tưởng, triết học khổng lồ - trí khôn ngàn vạn năm của loài người sẽ rơi vào im lìm bụi phủ.

Đã có nhiều cảnh báo về việc con người dần trở thành một loại vật chất mới, vật chất vô cơ nhân tạo chẳng hạn, mà không còn là sinh vật hữu cơ tiền sử, khiến tâm linh và nhiều thứ khác cũng thay đổi. Vũ trụ và kết nối vạn vật sẽ được định hình lại, với những thánh thần mới.

Khi ấy, phải chăng sẽ là lần thất lạc thứ hai của loài người, như 900 ngàn năm trước, và sẽ chỉ còn khoảng vài ngàn người đúng thật... là người?!

Mọi thứ tất nhiên vẫn còn quá xa. Nhưng hoàn toàn có thể.

Những vụ bắt cóc đầu tiên xảy ra trong thần thoại Hy Lạp. Còn Ngày quốc tế Người bị bắt cóc (chính xác là Ngày Nạn nhân bị cưỡng bức mất tích) vào 30/8 hàng năm, ra đời mới chỉ vài thập niên lại đây. Nhưng đến một lúc, con người tự bắt cóc chính mình để giao nộp cho những thế lực ảo, thì điều đó cho thấy một sự thay đổi về chất của con người, không vui chút nào.