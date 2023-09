T&T Victoria tổ chức thành công Hội nghị Nhà chung cư lần đầu

Hội nghị Nhà chung cư T&T Victoria được tổ chức lần đầu với sự tham dự của đại diện UBND phường Quang Trung, công an phường Quang Trung (TP Vinh, Nghệ An), đại diện Chủ đầu tư T&T Group, đơn vị quản lý vận hành T&T Management và đại diện chủ sở hữu của 252 căn hộ (trên tổng số 386 căn hộ đã nhận bàn giao) theo đúng quy định của pháp luật.

Với sự ủng hộ, nhất trí cao của đông đảo cư dân, hội nghị đã thông qua các bộ tài liệu và nội dung quan trọng phục vụ công tác hoạt động của Ban Quản trị (BQT) sau này, như: quy chế tổ chức hội nghị nhà chung cư, quy chế bầu BQT nhà chung cư, quy chế hoạt động và thu chi tài chính của BQT và các nội dung bắt buộc khác theo quy định.

Đặc biệt, sau khi tiến hành bỏ phiếu một cách nghiêm túc, công khai, minh bạch, hội nghị đã bầu ra BQT tòa nhà T&T Victoria với 3 thành viên, trong đó có 2 thành viên là chủ sở hữu các căn hộ và 1 thành viên là đại diện chủ đầu tư. Trước đó, danh sách các ứng viên tham gia vào BQT đã được niêm yết công khai tại bảng tin sảnh tòa nhà và các khu vực chung, cũng như thông báo đến toàn thể cư dân nhằm đảm bảo việc thực hiện bầu cử dân chủ, chất lượng, lựa chọn được những người thực sự tâm huyết và có trình độ vào BQT tòa nhà nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho cộng đồng cư dân.

Sau gần 3 tháng gấp rút chuẩn bị cùng nhiều cuộc họp trù bị với đại diện các tầng của cư dân, Hội nghị nhà chung cư T&T Victoria đã diễn ra thành công ngay trong lần đầu tiên tổ chức với sự đồng thuận cao của các cư dân. Sự thành công của Hội nghị không chỉ cho thấy sự uy tín của chủ đầu tư T&T Group và đơn vị quản lý vận hành T&T Management trong việc thực hiện đúng các quy định của pháp luật và cam kết với khách hàng; mà còn minh chứng cho sự tận tâm, chuyên nghiệp, luôn đặt sự hài lòng, tín nhiệm của khách hàng, cư dân lên hàng đầu của T&T Group.

Với sự tín nhiệm của chủ đầu tư và các cư dân, BQT sẽ có vai trò và trách nhiệm đại diện các chủ sở hữu căn hộ tại T&T Victoria trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng T&T Victoria trở thành chung cư đáng sống, có một cộng đồng cư dân văn minh, hiện đại.

Theo kế hoạch, trong thời gian tới, chủ đầu tư sẽ phối hợp làm việc cùng BQT để tiến hành các công việc tiếp theo như bàn giao hồ sơ nhà chung cư, bàn giao kinh phí bảo trì, thống nhất phân định sở hữu chung riêng…

Mới đây, ngày 26/09/2023, BQT tòa nhà cũng đã phối hợp với Ban Quản lý dự án T&T Victoria tổ chức chương trình “Đêm hội Trăng Rằm” với mong muốn mang đến cho các bạn nhỏ những khoảnh khắc đáng nhớ về một Lễ hội Tết Trung thu vui tươi, ấm áp và tràn đầy yêu thương. Đây là hoạt động có ý nghĩa, nhằm tạo ra sân chơi giao lưu, gắn kết cộng đồng cư dân và góp phần xây dựng T&T Victoria trở thành nơi đáng sống.

T&T Victoria trang bị hệ thống PCCC hiện đại bậc nhất tại TP Vinh

Ngày 25/09/2023, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức kiểm tra toàn diện công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại chung cư T&T Victoria. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC đối với các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh tại tỉnh Nghệ An trong thời gian từ ngày 21/9 đến ngày 27/10/2023.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng đã tuyên truyền và tổ chức tập huấn phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, thoát nạn tại chung cư cao tầng cho các cư dân tại T&T Victoria; góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về PCCC&CNCH.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát, Thượng tá Nguyễn Đình Hạnh, Phó phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã khẳng định: T&T Victoria là một trong những dự án được trang bị hệ thống PCCC hiện đại bậc nhất tại TP Vinh.

Với việc đảm bảo các điều kiện về an ninh, an toàn, cùng việc tích hợp nhiều dịch vụ tiện ích nội khu đa dạng, hiện đại trong một dự án tọa lạc tại vị trí “vàng” đắc địa, T&T Victoria đã được vinh danh Dự án đáng sống năm 2022.