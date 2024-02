TT-Huế đối diện thời tiết xấu, vùng biển có sóng cao 3,5m dịp Tết Nguyên đán

TPO - Theo dự báo của cơ quan chức năng, từ ngày 9/2 (30 tháng Chạp Quý Mão), do ảnh hưởng của không khí lạnh, tại TT-Huế có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; nhiệt độ giảm mạnh, trời chuyển rét; vùng biển ngoài khơi của tỉnh gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao đến 3,5m.

Ngày 7/2, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế có công văn gửi các địa phương, đơn vị chức năng, chủ hồ đập cảnh báo chủ động phương án ứng phó với không khí lạnh, gió mạnh trên biển.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh TT-Huế, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo ngày 9/2, bộ phận không khí lạnh ảnh hưởng đến TT- Huế. Vùng biển ngoài khơi của tỉnh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng biển cao từ 2-3,5m.

Từ ngày 9/2 trở đi, trên đất liền ở TT-Huế có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, trời chuyển rét đêm và sáng. Vùng núi A Lưới trời rét, đêm và sáng có rét đậm. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi A Lưới từ 15-17 độ C, các nơi khác 17-19 độ C.

Từ ngày 30 Tết đến ngày mùng 3 Tết Giáp Thìn, khả năng có mưa là rất cao. Đặc biệt từ đêm Giao thừa đến ngày mùng 2 Tết, xác suất xuất hiện mưa là 90-100%.

Các hoạt động chào đón Giao thừa tổ chức ngoài trời và kế hoạch du xuân của người dân tại TT-Huế có thể sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

Để chủ động ứng phó với diễn biến xấu của thời tiết, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đề nghị các địa phương thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền (bao gồm cả tàu vận tải) biết diễn biến của gió mạnh trên biển để chủ động sản xuất và phòng tránh.

Chuẩn bị sẵn sàng phương án chống úng bảo vệ diện tích vụ đông xuân 2023-2024 tại các vùng trũng, thấp, ngập lụt.

Các chủ công trình hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện tổ chức trực ban theo dõi, thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành đã được phê duyệt đảm bảo an toàn công trình và an toàn vùng hạ du. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh TT-Huế tổ chức dự báo, cảnh báo tình hình thiên tai. Các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến xấu của thời tiết có thể xảy ra.