Truyền thông Úc: Phú Quốc là điểm đến mới cho du lịch và sự kiện

Tờ micenet của Úc nhận định đảo Phú Quốc đang nổi lên như một điểm đến lý tưởng cho du lịch MICE, ngày càng thu hút cộng đồng quốc tế nhờ nhiều trải nghiệm đa dạng và cơ sở hạ tầng đẳng cấp.

Đảo Phú Quốc - viên ngọc quý của Việt Nam, vừa được tờ micenet – trang tin về du lịch MICE (Du lịch hội nghị, hội thảo, khen thưởng, sự kiện triển lãm) uy tín hàng đầu của Úc, New Zealand và khu vực, dành nhiều ca ngợi. Trong bài phân tích đăng tải vào ngày 25/9, micenet nhận định Phú Quốc có nhiều điều kiện lý tưởng để trở thành một điểm đến MICE hàng đầu Việt Nam và ngày càng thu hút cộng đồng quốc tế, với sự vào cuộc của các tập đoàn lớn như Sun Group và Vinpearl.

Các dự án lớn tại Nam đảo Phú Quốc là động lực chính giúp hòn đảo này vươn lên thành điểm đến hàng đầu cho du lịch MICE. Sunset Town, với kiến trúc mang dấu ấn Địa Trung Hải kết hợp với văn hóa bản địa đầy quyến rũ, đã trở thành “sân khấu” hoàn hảo cho các sự kiện và công trình mang tính biểu tượng quốc tế. Tờ micenet đặc biệt ấn tượng với show diễn đa phương tiện Kiss of the Sea được trình diễn hàng đêm (trừ thứ 3) tại Thị trấn Hoàng Hôn – Sunset Town. “Đó là một show diễn đa phương tiện, đa giác quan. Đặc biệt, màn trình diễn pháo hoa đỉnh cao ở cuối show diễn có thể được xem từ bất kỳ đâu tại thị trấn”, micenet giới thiệu.

Với thiết kế khán đài mang dấu ấn của đấu trường La Mã và sân khấu 3 mái vòm liên tiếp như một hố đen vũ trụ siêu thực, Kiss of the Sea không chỉ là điểm nhấn về thị giác tại Sunset Town, mà còn là một hội trường – sân khấu khổng lồ để phục vụ bất kỳ các đoàn MICE với số lượng khách lớn. “Sức chứa tối đa có thể lên tới 5.000 người”, micenet thán phục về quy mô của sân khấu Kiss of the Sea, đồng thời gợi ý cho các đoàn MICE có thể yêu cầu các thông điệp chào mừng trên màn hình đặc biệt, hoàn toàn bằng nước biển.

Ngoài show diễn Kiss of the Sea, tờ báo Úc còn liệt kê các trải nghiệm đặc sắc như tham quan Cầu Hôn, các quán ăn, nhà hàng tại chợ đêm Vui Phết và chương trình biểu diễn rối Việt Nam tại nhà hát À Ơi. Đặc biệt, tuyến cáp treo ba dây dài nhất thế giới khởi hành từ ga An Thới ở Thị trấn Hoàng Hôn đến đảo Hòn Thơm cũng được giới thiệu, đưa du khách tới Sun World Hon Thom – nơi có công viên nước hàng đầu châu Á Aquatopia và công viên giải trí làng Exotica với trò chơi Mộc xà thịnh nộ độc nhất vô nhị tại Việt Nam.

Không chỉ có các trải nghiệm giải trí đa dạng tại các địa điểm ngoài trời có sức chứa lớn, Nam đảo Phú Quốc còn sở hữu hạ tầng tổ chức du lịch MICE hiện đại bậc nhất Việt Nam với hàng loạt khu nghỉ dưỡng sang trọng. Các khu nghỉ dưỡng được micenet gợi ý là La Festa Phu Quoc – Curio Collection by Hilton và New World Phu Quoc Resort với 2 thế mạnh riêng biệt.

La Festa Phu Quoc – Curio Collection by Hilton thích hợp với các đoàn MICE nhỏ, với khả năng phục vụ tối đa 197 phòng nghỉ và hai phòng họp dành cho các sự kiện nhỏ. Trong khi đó, New World Phu Quoc Resort là lựa chọn phù hợp hơn với các đoàn và sự kiện lớn, với 366 villa, các phòng hội nghị có sức chứa tới 800 khách. Đặc biệt, trong tháng 10, trung tâm hội nghị Sun Convention Center, được điều hành bởi thương hiệu New World sẽ được ra mắt tại khu vực Bãi Kem với sức chứa lên tới 1.000 khách. Ngoài ra, tờ báo Úc cũng giới thiệu Phú Quốc quy tụ rải rác các thương hiệu khách sạn nổi tiếng toàn cầu ở khắp hòn đảo, bao gồm JW Marriott, InterContinental, Pullman, Regent và Novotel.

“Nếu các đoàn MICE nhỏ thích cocktail bên bể bơi vào buổi tối, thì các nhóm lớn hơn có thể lựa chọn Sun Signature Gallery – một nơi vừa là triển lãm nghệ thuật, vừa là địa điểm lý tưởng để tổ chức sự kiện”, các chuyên gia của micenet giới thiệu thêm về đa dạng loại hình MICE có thể tổ chức ở Phú Quốc.

Nằm giữa trung tâm Sunset Town, đối diện La Festa Phu Quoc – Curio Collection by Hilton, trung tâm hội nghị Sun Signature Gallery do KTS lừng danh Bill Bensley thiết kế là một bảo tàng chứa đựng những sáng tạo phi thường của Bill Bensley, lưu giữ những giá trị nghệ thuật Mid Century Modern độc bản.

Điểm nhấn là ballroom có sức chứa lên tới 1.000 người, được đầu tư lớn về công nghệ và mang tính thẩm mỹ cao. Ballroom có thể được điều chỉnh theo nhiều loại hình sự kiện, từ dạng lớp học, workshop với sức chứa lên tới 1.000 người, tiệc cocktail có sức chứa khoảng 800 người, tiệc ăn tối với sức chứa khoảng 550-600 người. Ngoài ra, ballroom tại Sun Signature Gallery còn được trang bị hệ thống ánh sáng tân tiến với điều khiển thông minh giúp chuyển hướng ánh sáng linh hoạt 360 độ. Hệ thống âm thanh, màn hình cao cấp đủ tiêu chuẩn tổ chức bất cứ chương trình biểu diễn nghệ thuật, giải trí chuyên nghiệp nào.

Theo nghiên cứu của micenet, trong 6 tháng đầu năm, lượng khách đến Phú Quốc tăng 135% so với cùng kỳ 2023. Hòn đảo vẫn đang tồn tại một số thách thức như chưa có nhiều đường bay thẳng từ các nước châu Âu và châu Đại Dương, mà phải thông qua TP HCM là “cửa ngõ” chính, khiến các doanh nghiệp cho rằng Phú Quốc vẫn khó thu hút lượng khách MICE từ các nước phương Tây.

Tuy nhiên, nỗ lực của các doanh nghiệp vẽ ra một bức tranh tươi sáng về tương lai thu hút khách của hòn đảo. “Đối với thị trường Úc, Sun World đang hợp tác với các công ty lữ hành, OTA, Vietnam Airlines và VietJet Air thông qua các famtrip đến đảo Phú Quốc cũng như các chương trình roadshow tại Úc”, ông Nguyễn Tuấn Anh, Tổng giám đốc Sun World Hon Thom cho biết về các giải pháp.

Du lịch MICE là loại hình du lịch tập trung vào việc lập kế hoạch và đặt phòng của các nhóm cho các sự kiện lớn, hội nghị hoặc hội thảo, gồm: M - Meeting: hội họp I - Incentive: khen thưởng C - Conference: hội nghị, hội thảo E - Event, Exhibition: sự kiện triển lãm Micenet là nền tảng thông tin có tuổi đời hơn 20 năm. Micenet là trang tin về du lịch MICE uy tín hàng đầu của Úc và New Zealand cũng như trong khu vực, dành cho những doanh nghiệp đang tìm kiếm điểm đến để tổ chức hội nghị, hội thảo, tiệc chiêu đãi và triển lãm.