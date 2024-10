3 phụ nữ trộm gần 7.000 mét cáp điện trị giá tiền tỉ mang bán phế liệu

TPO - Lợi dụng các công trình vắng người bảo vệ, 3 người phụ nữ đã dùng kìm cắt trộm gần 7.000m dây cáp điện ngầm trị giá tiền tỉ mang đi bán phế liệu.

Ngày 3/10, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc phá thành công vụ trộm, qua đó bắt giữ 4 đối tượng về tội "Trộm cắp tài sản" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Trước đó, từ tháng 9/2024, tại một số công trình đang thi công trên đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài, đường 72m thuộc địa bàn thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc liên tiếp xảy ra tình trạng bị cắt trộm dây cáp điện gây thiệt hại hơn 1,5 tỉ đồng cho các đơn vị thi công. Công an thành phố Vinh sau đó đã vào cuộc điều tra làm rõ.

Sau nhiều ngày điều tra theo dõi, ngày 1/10, cơ quan công an đã bắt giữ thành công 4 đối tượng trong đường dây trộm cắp nói trên. Danh tính 4 đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thị Liễu (SN 1979, trú tại khối 10, phường Cửa Nam, thành phố Vinh); Nguyễn Thị An (SN 1971); Nguyễn Thị Xuân (SN 1976, cùng trú tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An); Nguyễn Văn Cậy (SN 1980, trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc). Quá trình bắt giữ các đối tượng, công an thu giữ nhiều tang vật gồm 2 kìm cắt dây cáp điện và nhiều lõi đồng điện đã bị cắt ngắn.

Bước đầu, cơ quan công an làm rõ từ ngày 10/9 đến ngày 26/9, do thiếu tiền tiêu xài nên Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Xuân đã cấu kết nhau thực hiện 3 vụ trộm cắp dây cáp điện. Để thực hiện được các vụ trộm dây cáp điện, các đối tượng đã chuẩn bị kìm cắt chuyên dụng, găng tay, xà beng rồi chọn công trình vắng người để gây án.

Cụ thể, lúc 1h30 sáng 11/9, Liễu cùng An và Xuân đi xe máy đến công trình trên đường 72m đoạn qua địa bàn xã Nghi Thạch (huyện Nghi Lộc) rồi cắt trộm 1.200m dây cáp điện ngầm trị giá hơn 384 triệu đồng. Lúc 2h ngày 23/9, cả 3 tiếp tục đến công trình đang thi công trên đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài rồi cắt trộm hơn 3.000m dây cáp điện ngầm và dây đồng trần tiếp địa xoắn trị giá 650 triệu đồng. Khoảng 2h15’ ngày 26/9, 3 đối tượng trên đi đến công trình thi công đường 72m đoạn qua địa bàn xã Nghi Đức (TP. Vinh) rồi cắt trộm 2.700m dây cáp điện ngầm và 32 đoạn dây đồng trần tiếp địa xoắn, trị giá 480 triệu đồng.

Sau khi thực hiện 3 vụ trộm, các đối tượng đưa số dây cáp điện ngầm đến bán cho Nguyễn Văn Cậy - chủ cửa hàng phế liệu ở xã Nghi Phong (huyện Nghi Lộc). Dù biết số dây cáp điện này do các đối tượng trộm được nhưng Cậy vẫn thu mua để kiếm lời.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị An, Nguyễn Thị Xuân về tội “Trộm cắp tài sản” và bắt tạm giam Nguyễn Văn Cậy về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".