Truy tìm chủ đầu tư đem sổ hồng của cư dân đi thế chấp

TPO - Ngày 31/3, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang điều tra vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Trung Nam theo quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 14/7/2022.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, quá trình thực hiện đầu tư dự án chung cư Gia Phú (phường Bình Hưng Hoà, quận Tân Bình, TPHCM), ông Nguyễn Thiềm - Giám đốc Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Trung Nam ký hợp đồng bán toàn bộ các căn hộ cho các khách hàng. Những khách hàng này đã thanh toán 100% giá trị hợp đồng cho công ty.

Tuy nhiên, sau khi được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, ông Nguyễn Thiềm (tạm trú 34 Lê Ngung, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân) không hoàn tất thủ tục sang nhượng cho người mua trước đó mà tiếp tục sử dụng bán cho nhiều người. Ngoài ra, ông Thiềm còn thế chấp tại Ngân hàng VIB chi nhánh Gò Vấp để vay tiền, hiện nay đang có dấu hiệu bỏ trốn nhằm chiếm đoạt.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã xác minh, triệu tập nhiều lần nhưng ông Nguyễn Thiềm không đến làm việc, hiện nay không rõ đi đâu, làm gì.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thông báo truy tìm ông Nguyễn Thiềm năm nay 47 tuổi, CMND số 271676696 do Công an tỉnh Đồng Nai cấp. Ông Thiềm có hộ khẩu thường trú tại ấp Việt Triều, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Hiện tại, ông Thiềm là giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Trung Nam ở địa chỉ 726 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, TPHCM.

Công an TPHCM yêu cầu Nguyễn Thiềm đang ở đâu, liên hệ Cơ quan CSĐT (đội 8 - PC03) tại số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TPHCM gặp điều tra viên Phạm Ân để giải quyết một số vấn đề liên quan vụ án đang điều tra.

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cũng thông báo, nếu ai biết nơi ở của ông Nguyễn Thiềm thì báo về Cơ quan CSĐT theo địa chỉ trên.

Chung cư Gia Phú do Công ty TNHH Thiết kế và Xây dựng Trung Nam làm chủ đầu tư. Chung cư này đưa vào sử dụng từ năm 2009. Theo cư dân, đầu năm 2018 mới bắt đầu tiến hành hoàn tất các thủ tục pháp lý về đất đai để được cấp sổ hồng.

Tuy nhiên, khi họ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Bình Tân làm thủ tục thì mới phát hiện chủ đầu tư đã đem sổ hồng đi cầm cố khắp nơi. Sau nhiều lần lên Văn phòng đăng ký đất đai quận Bình Tân tìm hiểu, các hộ dân nhận được thông báo cho biết, một số căn hộ tại chung cư Gia Phú đã được Văn phòng đăng ký đất đai TPHCM cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho công ty Trung Nam.

“Hiện công ty này đã lập giấy tờ bàn giao cho các cá nhân khác không phải là chủ căn hộ”, thông báo nêu.