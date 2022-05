Công an Bình Dương truy tìm tổng giám đốc công ty bất động sản

TPO - Công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận các đơn tố cáo của người dân về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ One House. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc công ty này đã bỏ đi khỏi nơi cư trú và nơi làm việc.

Sáng 23/5, Công an tỉnh Bình Dương phát thông báo truy tìm người liên quan để xác minh, điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo đơn tố cáo của người dân.

Hai người bị truy tìm gồm: Nguyễn Hoàng Nho (SN 1995, quê Bạc Liêu), Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ One House (địa chỉ 280 Đồng Khởi, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) và Nguyễn Thanh Minh (SN 1997, quê Quảng Ngãi), Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ One House.

Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận nhiều đơn tố cáo của người dân về việc giao dịch chuyển nhượng bất động sản và xây dựng với Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ One House. Tuy nhiên, sau thời gian dài phía công ty không giải quyết và mất liên lạc nên người dân buộc phải nhờ đến cơ quan chức năng can thiệp.

Công an tỉnh Bình Dương cho biết, quá trình xác minh tố giác về tội phạm của người dân tố giác ông Nguyễn Hoàng Nho và Nguyễn Thanh Minh có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng hiện không xác định hai người này làm gì và ở đâu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo cơ quan tổ chức, cá nhân nếu phát hiện hoặc có thông tin về người có đặc điểm nêu trên đề nghị báo ngay cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương.