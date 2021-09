Trường học Mỹ gây bức xúc vì yêu cầu học sinh đeo khẩu trang khi ăn

TPO - Ngày 23/9/2021, tại New York, Mỹ, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, đã tiếp Phó Tổng thống Cộng hòa Nam Sudan Rebecca Nyandeng De Mabior. Đây là cuộc gặp cấp cao nhất của lãnh đạo Đảng ta với lãnh đạo Nam Sudan kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

TPO - Ngoài 31 triệu liều vắc-xin ngừa COVID-19 cho người lớn, Pfizer còn cam kết có 20 triệu liều vắc-xin cho trẻ em Việt Nam khi có đủ dữ liệu về hiệu quả và tính an toàn.

Tối ngày 23/9 (giờ Việt Nam), nhận lời mời của Thủ tướng Ireland Micheal Martin, Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và phát biểu tại Phiên họp cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về an ninh khí hậu.