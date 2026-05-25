Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội gửi thư xét tuyển: Trường top nay đã chủ động "săn" thí sinh hot

HHTO - Nhiều học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia đã nhận được thư mời “tuyển thẳng” từ hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Thông tin này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều phụ huynh và học sinh, đồng thời cũng cho thấy sự thay đổi chủ động của các trường ĐH top trong việc tìm kiếm sinh viên chất lượng.

Năm 2026, bên cạnh việc công bố thông tin tuyển sinh chung, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã triển khai chính sách thu hút nhân tài. PGS.TS Nguyễn Đức Sơn - Hiệu trưởng nhà trường, đã gửi thư mời đích danh đến những học sinh được xem là thuộc diện có thành tích, năng lực vượt trội để mời đăng ký xét tuyển. Đặc biệt, trong số này có cả những học sinh đang học lớp 11.

Việc Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội gửi thư mời xét tuyển là một dấu hiệu tích cực trong công tác tuyển sinh của nhà trường.

Nhiều ý kiến cho rằng việc gửi thư mời xét tuyển phần nào phản ánh xu hướng các trường đại học ngày càng chủ động hơn trong việc tiếp cận những học sinh tiềm năng. Thay vì chờ đến năm cuối THPT, các hoạt động tuyển sinh hiện nay đang được triển khai sớm hơn và đa dạng hơn. Đồng thời, việc trường top có kế hoạch “chiêu mộ” nhân tài từ sớm cũng là cơ hội để teen có thêm thời gian tìm hiểu ngành học, môi trường đại học và định hướng tương lai.

Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng việc gửi thư mời của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vẫn cần cân nhắc thêm. Nhiều người nhận định việc đạt thành tích cao trong một môn học không đủ để phản ánh chính xác năng lực toàn diện của một học sinh, từ đó đặt ra câu hỏi về tiêu chí đánh giá sinh viên tiềm năng.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, bạn Vũ Minh Đức (sinh viên Trường Đại học Sư phạm TP.HCM) cho rằng việc gửi thư mời là một dấu hiệu tích cực cho thấy các trường đại học đang ngày càng hội nhập, đổi mới về tư duy cũng như thể hiện sự quan tâm của nhà trường đối với các học sinh tiềm năng

“Dẫu vậy, nhà trường cũng cần có góc nhìn khách quan trong việc đánh giá và tiếp cận thí sinh nhằm đảm bảo sự phù hợp với môi trường đào tạo. Bởi ngoài thành tích học tập, các yếu tố như kỹ năng mềm, khả năng thích nghi hay định hướng cá nhân cũng đóng vai trò quan trọng của các bạn học sinh trong việc lựa chọn ngành học.” - Minh Đức nhận định.

Bước đi chủ động của một trường ĐH thuộc hàng top như trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho thấy xu hướng tuyển sinh không còn đơn thuần là việc nhà trường lựa chọn sinh viên mà đang dần chuyển sang quá trình hai bên cùng tìm hiểu và đưa ra lựa chọn. Việc thí sinh chủ động so sánh, cân nhắc giữa nhiều trường đại học khác nhau buộc các cơ sở giáo dục phải đầu tư nhiều hơn vào chất lượng đào tạo, môi trường học tập cũng như cách xây dựng hình ảnh với học sinh.

Trên thực tế, việc các trường đại học chủ động tiếp cận học sinh không còn là điều quá mới lạ trong những năm trở lại đây. Từ các chương trình tư vấn hướng nghiệp, ngày hội trải nghiệm cho đến thư mời đích danh dành cho các học sinh đạt giải thưởng cao trong học tập, nhiều trường đang cho thấy sự thay đổi trong cách xây dựng chiến lược tuyển sinh của mình.