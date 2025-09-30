Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trường cấp 3 bị ‘tuýt còi’ vì sắp xếp giáo viên gây hoang mang

Tân Lộc
TPO - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau vừa có công văn hỏa tốc yêu cầu Trường THPT Nguyễn Việt Khái (phường Lý Văn Lâm) yêu cầu chấn chỉnh việc rà soát, sắp xếp giáo viên, tránh gây hoang mang và tạo dư luận không tốt trong nội bộ.

Theo đó, ngày 23/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Cà Mau nhận được thông tin phản ánh, Trường THPT Nguyễn Việt Khái tổ chức việc họp xét sắp xếp giáo viên thừa, thiếu cục bộ chưa đúng tinh thần chỉ đạo của Sở, làm ảnh hưởng tâm lý, gây hoang mang với một số giáo viên thuộc diện sắp xếp và dư luận không tốt trong tập thể nhà trường.

552721227-2514857285645930-1555085172544702846-n.jpg
Sở GD&ĐT Cà Mau chấn chỉnh việc sắp xếp giáo viên tại Trường THPT Nguyễn Việt Khái.

Sở GD&ĐT Cà Mau đề nghị Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Việt Khái phối hợp các tổ chức, đoàn thể trong trường quán triệt chủ trương việc sắp xếp thừa, thiếu cục bộ giáo viên tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong tập thể đơn vị. Việc rà soát, sắp xếp giáo viên phải đảm bảo công khai, minh bạch, phù hợp quy định, không làm ảnh hưởng đến hoạt động giảng dạy của nhà trường.

Quá trình sắp xếp, Sở GD&ĐT đề nghị, trường cần xem xét hoàn cảnh cụ thể của từng giáo viên thuộc diện sắp xếp, khuyến khích những trường hợp tự nguyện chuyển sang trường thiếu. Báo cáo kết quả, hồ sơ về Sở xem xét, giải quyết chậm nhất vào cuối tháng 9.

Trước đó, Sở GD&ĐT Cà Mau đã có công văn quy định rõ nguyên tắc sắp xếp thừa, thiếu giáo viên trong năm học 2025 - 2026, đảm bảo công bằng, khách quan, phù hợp với cơ cấu môn học, định mức biên chế và đúng chuyên môn đào tạo.

Văn bản cũng nêu tiêu chí ưu tiên, trong đó khuyến khích giáo viên đạt chuẩn, được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiều năm liền, đồng thời xem xét yếu tố hộ khẩu, thâm niên, hoàn cảnh cá nhân khi bố trí điều động.

Tuy nhiên, khi Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Việt Khái triển khai thực hiện sắp xếp thừa, thiếu cục bộ giáo viên, một số giáo viên đang công tác tại trường này đã phản ứng cho rằng Hiệu trưởng không thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Sở.

Tân Lộc
