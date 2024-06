Trung tướng Lê Hồng Nam: Công an TPHCM ký lệnh trục xuất nhiều người nước ngoài

TPO - Công an TPHCM đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành triệt phá nhiều vụ án liên quan người nước ngoài, gồm cả người Ukraine, người Indonesia, Malaysia...

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM (CATP) cho biết điều này khi báo cáo về công tác quản lý nhà nước về đảm bảo quốc phòng an ninh, an toàn trật tự trên địa bàn 6 tháng đầu năm, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 31, khóa XI, sáng 14/6.

Ông Nam cho hay tình hình vụ việc về ma túy ở TPHCM rất phức tạp. Hiện nay, CATP đang xây dựng xã Thạnh An, xã Lý Nhơn (huyện Cần Giờ), phường 5, phường 6 (quận 5) là địa bàn không ma túy và triển khai các xã phường trên địa bàn thành phố xây dựng một khu phố không ma túy.

Đối với công tác đấu tranh với tội phạm trật tự xã hội, ông Lê Hồng Nam cho biết riêng 6 tháng đầu năm xảy ra 1.344 vụ, đã khám phá 1.146 vụ. Trong số các vụ việc phạm tội thì tội phạm cướp giật ở nhiều địa phương đạt tỷ lệ khám phá 100%, tỷ lệ chung của CATP đạt hơn 92%.

Trung tướng Lê Hồng Nam cũng cho biết, CATP đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành triệt phá nhiều vụ án liên quan người nước ngoài, gồm cả người Ukraine, người Indonesia, Malaysia.

Trong đó, mới cách đây 10 ngày, CATP đã triệt phá vụ 19 người Trung Quốc sang Việt Nam thuê chung cư ở khu Landmark (quận Bình Thạnh) và Thảo Điền (TP Thủ Đức) để tổ chức lừa đảo qua mạng. “Số đối tượng này giám đốc CATP cũng đã ký lệnh trục xuất về Trung Quốc”, ông Nam cho hay.

Đối với tội phạm trên mạng, ông Nam cho rằng CATP phải giúp người dân nhận thức tốt, nhận diện kịp thời và có kỹ năng tự bảo vệ mình.

CATP cũng chủ động báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và Ban Cán sự đảng UBND TPHCM và được sự đồng ý cho xây dựng app “An ninh trật tự” để tới đây khi hoàn thành sẽ cung cấp cho người dân thông tin, kiến thức, từ đó giúp người dân nhận diện được hành vi, thủ đoạn của các loại tội phạm và có cách phòng tránh... Ngoài ra trong app này cũng tích hợp ứng dụng “Help 114” để trang bị thêm kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho người dân.

Trang bị kỹ năng giúp người dân thoát thân khỏi đám cháy Về tình hình cháy nổ, trong 5 tháng đầu năm xảy ra 234 vụ cháy, thiệt hại 10 người, bị thương 3 người, tài sản thiệt hại ước tính 5 tỷ đồng. So với cùng kỳ giảm 11 vụ, nhưng số người chết tăng. CATP đã ban hành nhiều kế hoạch hành động PCCC. Cùng với đó, CATP cũng chuẩn bị khai mạc Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và đào tạo miễn phí cho công dân những kiến thức về PCCC. Trong đó, sẽ trang bị cho người dân kỹ năng thiết thực như khi cháy thì gia đình cần thống nhất một kế hoạch, một đường thoát thân như thế nào, ai sẽ làm gì, làm như thế nào…

“Nếu việc này thành công sẽ báo cáo Thành ủy chỉ đạo các quận huyện, TP Thủ Đức thành lập Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC cho người dân, từ đó sẽ tổ chức các buổi học, tập huấn vào cuối tuần miễn phí”, ông Nam chia sẻ.