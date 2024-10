Trung Quốc thu được ‘hải đăng’ hướng dẫn tàu ngầm dưới đáy biển

TPO - Hôm nay (29/10), Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc cho biết đã vớt được các thiết bị theo dõi cả trên mặt biển và đáy biển, trong đó có “hải đăng” dưới đáy biển để hướng dẫn tàu ngầm.

Trong bài đăng trên tài khoản mạng xã hội WeChat, bộ này cho biết đã phát hiện các thiết bị giấu dưới đáy biển và gửi tín hiệu có thể “thiết lập trước trận địa”.

“Các lực lượng an ninh quốc gia đã thu giữ nhiều thiết bị kỹ thuật đặc biệt dùng để theo dõi và thu thập thông tin và dữ liệu dưới biển, được giấu dưới một vùng rộng lớn ở đáy biển”, bài viết của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc cho biết, nhưng không nói rõ họ thu được những thiết bị gì.

“Một số thiết bị trôi nổi trên mặt biển, giám sát tình hình trong vùng biển của chúng ta theo thời gian thực. Một số hoạt động giống như ‘hải đăng’ dưới nước, để dẫn đường cho các tàu ngầm nước ngoài đi vào vùng biển của chúng ta”, bài viết nêu thêm.

Theo các nhà phân tích, một cuộc chạy đua tàu ngầm đang diễn ra quyết liệt giữa Trung Quốc với Mỹ và các đồng minh, và Bắc Kinh dự kiến sẽ chế tạo xong lô tàu ngầm được trang bị vũ khí hạt nhân thế hệ mới vào cuối thập kỷ này.

"Đối mặt với cuộc đấu tranh bí mật nghiêm trọng và phức tạp vì an ninh biển và mối đe dọa thực sự từ các cơ quan tình báo và gián điệp nước ngoài... chúng tôi sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích của Trung Quốc và đóng góp vào việc xây dựng một cường quốc trên biển hùng mạnh", Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc tuyên bố.

Tú Linh