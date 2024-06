Trung Quốc dẫn đầu lượng khách du lịch Việt Nam

TPO - Khách du lịch Trung Quốc đã lấy lại vị trí dẫn đầu lượng du khách đến Việt Nam vào tháng trước. Sự trở lại của khách du lịch từ Trung Quốc, nhu cầu du lịch tăng cao của người Mỹ được dự báo sẽ giúp tổng lượng khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam vượt 5% so với mức trước dịch COVID-19 ngay trong năm nay.

Theo ông Michael Kokalari - Giám đốc phòng Phân tích kinh tế vĩ mô và Nghiên cứu thị trường VinaCapital, 5 tháng đầu năm, số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đã tăng 65% so với cùng kỳ và cao hơn thời điểm trước dịch COVID-19.

Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm, lượng du khách Trung Quốc đến Việt Nam tăng hơn 300% so với cùng kỳ, đạt mức 75% trước dịch COVID-19. Học viện Du lịch Trung Quốc dự kiến, khách Trung Quốc du lịch nước ngoài sẽ vượt mức 80% so với trước dịch COVID-19 trong năm nay.

Trong khi đó, lượng du khách Mỹ đã cao hơn nhiều so với mức trước dịch COVID-19 và chi tiêu của nhóm du khách này đã đóng góp vào tỷ lệ lấp đầy phòng tăng cao tại các khách sạn cao cấp. Sự phục hồi một phần này là cơ sở cho dự báo của VinaCapital rằng, tổng lượng khách du lịch đến Việt Nam đạt 19 triệu lượt khách trong năm nay.

Việt Nam cũng nới lỏng các yêu cầu về thị thực du lịch vào năm ngoái, giúp tăng doanh thu của các công ty liên quan đến du lịch trong năm nay. Doanh thu của các công ty dịch vụ lữ hành trong nước tăng gần 50% so với cùng kỳ trong tháng 5 đầu năm. Giá cổ phiếu của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - mã chứng khoán: HVN) và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (mã chứng khoán: ACV) lần lượt tăng gần 200% và hơn 100% so với đầu năm.

Tuy nhiên, tỷ lệ lấp đầy phòng khách sạn ở Việt Nam vẫn thấp hơn khoảng 20% so với mức trước dịch COVID-19, chủ yếu do lượng khách du lịch Trung Quốc vẫn thấp hơn 25% so với mức trước dịch.

“Khách du lịch từ Trung Quốc và Nga chiếm tỷ lệ đáng kể trong nhóm khách du lịch phân khúc tầm trung - một phân khúc thị trường vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, các tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp hơn như Metropole Hà Nội, Fusion Resorts và các tổ hợp cao cấp do Lodgis sở hữu và vận hành đều đạt tỷ lệ lấp đầy bằng hoặc cao hơn mức trước dịch”, ông Michael Kokalari cho hay.

Số liệu của VinaCapital cũng cho thấy, số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đã tăng hơn 200%. Sự gia tăng này trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng GDP, khi chi tiêu của khách du lịch quốc tế chiếm khoảng 10% doanh số bán lẻ tại Việt Nam. Ngoài ra, du lịch quốc tế còn mang lại nguồn thu cho nhiều đơn vị kinh doanh trong nước, qua đó gián tiếp thúc đẩy nền kinh tế.

“Chúng tôi ước tính tổng đóng góp của ngành du lịch cho nền kinh tế Việt Nam, gồm cả trực tiếp và gián tiếp chiếm hơn 15% GDP”, ông Michael Kokalari thông tin.