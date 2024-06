'Gói' du lịch giá hời tới Đà Nẵng

TPO - Du khách chỉ cần bỏ ra 3 triệu đồng đã có vé máy bay khứ hồi, 2 đêm ngủ khách sạn để tận hưởng Đà Nẵng trong mùa hè

Ngày 22/6, Sở Du lịch TP. Đà Nẵng cho hay vừa triển khai chương trình kích cầu du lịch mùa hè Đà Nẵng 2024 nhằm giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ mới và các gói ưu đãi đặc biệt hấp dẫn dành cho du khách, được áp dụng từ tháng 6 đến tháng 9 năm nay.

Du khách chỉ cần bỏ ra 2.890.000 đồng sẽ có vé máy bay khứ hồi, 2 đêm khách sạn 3 sao, xe đón sân bay về khách sạn. Gói 3.090.000 đồng gồm vé bay khứ hồi, 2 đêm khách sạn 3 sao, xe đón sân bay về khách sạn.

Gói 3.290.000 đồng cũng ưu đãi cho du khách bay khứ hồi, 2 đêm khách sạn 4 sao, xe đón sân bay về khách sạn.

Đặc biệt, với 3.490.000 đồng, du khách được bay khứ hồi, 2 đêm khách sạn 5 sao, xe đón sân bay về khách sạn.

Các chuyến bay trong chương trình là các chuyến bay đêm từ 23h đến 6h sáng, từ hai đầu TPHCM và Hà Nội.

Trong hè này, Đà Nẵng có hàng loạt sự kiện, lễ hội, không gian giải trí đặc sắc như pháo hoa quốc tế, tận hưởng Mùa hè Đà Nẵng, lễ hội Việt Nam - Nhật Bản, lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc, giải Golf phát triển châu Á, phố đi bộ Bạch Đằng,…

Bà Trương Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng - cho hay, 5 tháng đầu năm, tổng khách lưu trú đạt hơn 3,78 triệu lượt, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng hơn 37% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành hơn 13 ngàn tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2019.

“Để đảm bảo chất lượng phục vụ khách, sở và hiệp hội du lịch sẽ kiểm soát chặt chẽ việc triển khai chương trình kích cầu, giám sát và tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị thông qua đường dây nóng hotline hỗ trợ du khách 02363.550.111, đảm bảo quyền lợi cho du khách trong quá trình tham quan du lịch, trải nghiệm dịch vụ tại Đà Nẵng”, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết.