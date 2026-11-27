Trực tiếp Nam Định 0-0 Công an Hà Nội (hiệp 1): Thế trận giằng co nhưng CAHN nguy hiểm hơn

TPO - Thép Xanh Nam Định đang chịu sức ép đáng kể từ Công an Hà Nội. Họ cũng tạo ra vài pha lên bóng nhưng nhìn chung, CAHN vẫn cho thấy sự sắc nét hơn trong khâu vận hành lối chơi.

report Hai đội đang thi đấu rát 21': Tốc độ trận đấu duy trì ở mức cao nhưng 2 đội không có nhiều pha hãm thành do họ tổ chức pressing rát, hạn chế đối thủ tiếp cận vòng cấm. report Không vào 15': Quang Hải chuyền bóng rất nhanh để Koko Perea băng xuống. Tiền đạo người Colombia phản ứng rất nhanh, tung ra cú sút nguy hiểm. Bóng chỉ đi vọt xà trong gang tấc. report Nguy hiểm 12': Văn Vĩ đá phạt góc rất khó chịu hướng trái bóng về phía Elboa. Nhưng ở thời khắc then chốt, thủ môn Y Êli Niê đã kịp hóa giải. report Nam Định đang lấy lại thế trận 8': Với tốc độ của Ngọc Sơn, Nam Định đang dần tạo nên sức ép lớn. Họ khiến thủ môn của Công an Hà Nội gặp nhiều lúng túng. report Không vàooo 3': Công an Hà Nội tạo ra cơ hội mười mươi khi Quang Vinh đột nhập vòng cấm rồi nhả bóng ra rất vừa tầm cho Alan băng lên nã đại bác. Cú sút lại đi lên trời đầy tiếc nuối. foul Trận đấu bắt đầu report Công an Hà Nội đang khởi động cho trận đấu report Đội hình đá chính của Nam Định report Công an Hà Nội không thể sử dụng Nguyễn Filip Do chấn thương ở trận trước, Nguyễn Filip nghỉ thi đấu trận này. Bắt chính thay anh là thủ môn Y Êli Niê. Ngoài ra, những Ngọc Tín, Văn Toản cũng đá chính.

Bỏ lại phía sau trận thua sốc 0-3 trước Đà Nẵng, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt vẫn thể hiện được sức mạnh của một ứng cử viên vô địch thực thụ. Những kết quả thuận lợi trước Thể Công Viettel, Ninh Bình cùng các chiến thắng giòn giã trước Thanh Hóa hay Đồng Nai giúp đội bóng thành Nam tích lũy điểm số đáng kể, qua đó chiếm giữ vị trí số một trên bảng xếp hạng sau 8 vòng đấu. Những thống kê về bàn thắng lẫn bàn thua cũng cho thấy Nam Định đang vận hành rất ổn định ở cả khâu tấn công lẫn phòng ngự, mang lại sự hài lòng lớn cho HLV Vũ Hồng Việt.

Tuy nhiên, cuộc đua đến ngôi vô địch vẫn còn rất dài. Mùa giải năm nay chứng kiến nhiều đội bóng như Thể Công Viettel, Ninh Bình, Công an Hà Nội hay thậm chí là Công an TP.HCM đều nuôi tham vọng hướng đến ngôi cao. Khi chặng đường phía trước còn nhiều chông gai và khoảng cách với các đối thủ bám đuổi lại không lớn, chỉ một thất bại cũng đủ khiến vị trí số một của Nam Định bị đe dọa.

Đó chính là thông điệp HLV Vũ Hồng Việt muốn gửi tới các học trò trước cuộc tiếp đón Công an Hà Nội ở vòng 9. Đội bóng ngành công an đang là đương kim vô địch V.League, sở hữu lực lượng cực kỳ chất lượng và luôn khát khao bảo vệ ngôi vị đang nắm giữ.

Thực tế, Công an Hà Nội vừa tạo nên cú sốc lớn cho bóng đá châu Á khi đánh bại Vissel Kobe với tỷ số 3-1, qua đó khiến đối thủ lần đầu tiên nếm mùi thất bại tại AFC Champions League Elite. Đó là trận đấu thăng hoa rực rỡ của hàng công đại diện Việt Nam. Nếu tận dụng cơ hội tốt hơn và không bỏ lỡ một tình huống trên chấm 11 mét, đoàn quân của HLV Mano Polking hoàn toàn có thể ghi tới 5 bàn thắng.



Trước đó, Công an Hà Nội cũng đã chấm dứt chuỗi 3 trận không tốt bằng chiến thắng trước Công an TP.HCM. Và đó chính là cú hích lớn trước chuyến làm khách đầy thử thách trên sân của Nam Định.