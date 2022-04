Triệu tập 3 người đàn ông đánh nữ chủ quán nhập viện

TPO - Ngày 23/4, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Xuân Hòa (SN 1992) trú tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

TPO - Ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Phú Cường (48 tuổi, ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi “Trốn thuế”.