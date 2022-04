Bản tin Hình sự: Sát hại bạn ở nhà trọ rồi thuê nhà nghỉ tự sát

TPO - Nữ sinh năm nhất là má mì đường dây mại dâm 'Sugar baby' giá qua đêm 50 triệu/lượt; Giả danh cán bộ Sở TN&MT để lừa tiền chuyển đổi đất; Nhóm game thủ 'Liên minh huyền thoại' lập toán cướp xe máy ở Hà Nội; Vụ Tân Hoàng Minh: Nhà đầu tư trái phiếu vẫn 'ngóng' hướng dẫn của cơ quan chức năng...

Mới là sinh viên năm nhất một trường đại học tại TPHCM, song Vũ Nguyễn Nhật Vy (22 tuổi, ngụ phường 12, quận Tân Bình) đã là “má mì” điều hành đường dây mại dâm “Sugar Baby - Sugar Daddy” liên tỉnh. Trung bình giá đi khách của các cô gái trong đường dây này từ 3 triệu - 25 triệu đồng/lần; qua đêm từ 6 triệu - 50 triệu đồng/lần. (Xem chi tiết)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Xuân Hòa (SN 1992 trú tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ông Hòa bị người dân tố cáo hành vi giả danh cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, chiếm đoạt số tiền 400 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội vừa bắt giữ một nhóm thanh niên gây ra hàng loạt vụ chặn đường, cướp xe máy của người dân trên địa bàn Hà Nội. Điều đáng nói, các đối tượng còn trẻ tuổi nhưng đã bỏ học, nghiện game và thường xuyên bỏ nhà ăn ngủ tại các quán game. (Xem chi tiết)

Nhiều nhà đầu tư cho biết, đến nay, cam kết hoàn trả lại tiền của Tân Hoàng Minh hiện vẫn nằm trên giấy nên họ vẫn 'ngóng' hướng dẫn từ Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và cơ quan chức năng. Nhiều người đã đến trụ sở Tập đoàn Tân Hoàng Minh và công ty con đòi tiền mua trái phiếu nhưng vẫn chưa nhận được đồng nào. (Xem chi tiết)

Đang ngồi ở quán cà phê trên đường Hoàng Diệu (TP Buôn Ma Thuột), một nam thanh niên bị 2 đối tượng cầm dao rựa lao vào đánh, chém tới tấp gây hoang mang dư luận. Hiện Công an TP Buôn Ma Thuột đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

Công an quận 12 (TPHCM) phối hợp với Công an huyện Củ Chi điều tra làm rõ cái chết của Lê Đăng Khoa (SN1985, ngụ Gò Vấp) được phát hiện tại một nhà nghỉ thuộc địa bàn huyện Củ Chi. Khoa chính là nghi can dùng hung khí sát hại P.T.V (SN 1995, ngụ Gò Vấp) trong lúc xảy ra mâu thuẫn tại nhà trọ của nạn nhân trên đường Tân Thới Hiệp 09 (phường Tân Thới Hiệp, quận 12).

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Hà (Thái Bình) khởi tố bị can Nguyễn Tú Anh (47 tuổi, trú tại tổ 1, phường Hoàng Diệu, TP. Thái Bình) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tú Anh dùng thủ đoạn hứa hẹn lo chạy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng của một nạn nhân. Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định Tú Anh không có khả năng làm, cấp “sổ đỏ” nhưng vẫn nhận tiền và chi tiêu vào mục đích khác.