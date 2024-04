Triển khai nhà ở xã hội: Doanh nghiệp cần đất, còn tiền nên ưu tiên cho người mua vay

Phát biểu khai mạc toạ đàm, nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong gửi lời cảm ơn đến các vị đại biểu, khách mời, các chuyên gia đã tham gia cuộc toạ đàm.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, trong bối cảnh hiện nay, khi giá nhà, đất “nhảy múa” thì nhà ở xã hội được coi là “cứu cánh” cho mơ ước có nhà của rất nhiều người. Câu chuyện xây dựng nhà ở xã hội thời gian qua “đã đi được nhiều bước”, tuy nhiên, trên thực tế, việc phát triển vẫn còn nhiều khó khăn, rào cản, đặc biệt ở một số thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM.

Nhà báo Phùng Công Sưởng cho rằng, các rào cản này đến từ rất nhiều lát cắt, có thể là do tư duy của lãnh đạo, quyết tâm chính trị của hệ thống chính quyền; khó khăn do hành lang pháp lý, các quy định của pháp luật, nghị định; khó khăn do cơ chế về tài chính, chính sách vay vốn ngân hàng đối với doanh nghiệp, người mua nhà… Một số rào cản đến từ chính doanh nghiệp khi không mặn mà với việc xây dựng nhà ở xã hội, do lợi nhuận không cao…

Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong cho rằng, trong thời gian qua, quyết tâm chính trị về việc phát triển nhà ở xã hội là rất cao. Lãnh đạo Bộ Xây dựng đã đến nhiều địa phương để làm việc, tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực này. Trên các phương tiện truyền thông, có rất nhiều thông tin về nhà ở xã hội, thông tin về các dự án, tiến độ triển khai, khó khăn, vướng mắc khi thực hiện…

Nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh, báo Tiền Phong – cơ quan ngôn luận của T.Ư Đoàn – đối tượng bạn đọc là các đoàn viên, thanh niên, rất mong muốn sở hữu những căn nhà phù hợp với thu nhập – nên tổ chức toạ đàm “Gỡ vướng phát triển nhà ở xã hội”.

Toạ đàm rất mong muốn ghi nhận các ý kiến chia sẻ của các vị đại biểu, những giải pháp của các cơ quan quản lý nhà nước từ lãnh đạo Bộ Xây dựng, Sở KH&ĐT Hà Nội, Sở Xây dựng, các doanh nghiệp tham gia vào thị trường để có thể giải đáp phần nào các vướng mắc, có những hành động cụ thể về phát triển nhà ở xã hội.