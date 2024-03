Rụng tóc hói đầu là vấn đề ngày càng phổ biến, nó không chỉ gây mất thẩm mà còn khiến người bệnh thiếu tự tin, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Hiện nay, công nghệ Nanomax Hair Plus được đánh giá cao trong việc trị rụng tóc hói đầu hiệu quả. Thế nhưng, chi phí và hiệu quả thực tế của dịch vụ này vẫn là nỗi thắc mắc của nhiều người. Mời mọi người cùng tìm hiểu nhé!

Công nghệ trị rụng tóc, hói đầu Nanomax Hair Plus là gì?

Nanomax Hair Plus là siêu công nghệ hồi sinh mái tóc mà không phẫu thuật, không xâm lấn, đặc biệt phù hợp cho những người đang gặp vấn đề về rụng tóc và hói đầu. Được nghiên cứu kỹ lưỡng trong thời gian dài, Nanomax Hair Plus đã nhận chứng chỉ kép FDA (Hoa Kỳ) và CE (châu Âu). Sau khi được chuyển giao độc quyền tại viện da liễu Mercy Việt Nam, siêu công nghệ chính thức được cấp giấy phép hoạt động theo số 10024/HCM-GPHĐ, chứng minh độ an toàn và hiệu quả trong việc trị rụng tóc hói đầu.

Nanomax Hair Plus là phương pháp trị rụng tóc, hói đầu 100% bằng công nghệ cao, không gây xâm lấn gây ảnh hưởng tới nang tóc của khách hàng. Quy trình được thực hiện đáp ứng các tiêu chí an toàn, hiệu quả, và phác đồ cá nhân hóa.

Đầu tiên, bác sĩ sẽ kích thích mở nang tóc mới bằng cách sử dụng máy CNC Nanomax Hair tác động lực sóng nén kết hợp chiếu ánh sáng IPL. Tác động này giúp mở các nang tóc mới, thay thế các nang tóc cũ, gãy rụng. Tiếp đến, các chuyên gia sẽ sử dụng điện di vi bào gốc Nano Cell đi sâu vào vùng cần điều trị. Vi bào gốc Nano Cell sẽ nuôi dưỡng nang tóc già yếu, kích thích tăng sinh mầm tóc khỏe mạnh. Nhờ đó, thúc đẩy quá trình nang tóc mới phát triển nhanh hơn.

Trị rụng tóc hói đầu Nanomax Hair Plus giá bao nhiêu?

Nanomax Hair Plus không chỉ là một phương pháp đơn thuần, mà còn là sự kết hợp của nhiều công nghệ và máy móc hiện đại, nhằm mục tiêu giảm thiểu thời gian thực hiện và tăng cường hiệu quả, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng.

Trị rụng tóc, hói đầu tai Mercy giá bao nhiêu là câu hỏi được nhiều khách hàng thắc mắc. Tại Mercy, chi phí giá trị tùy thuộc vào tình trạng tóc có bị bệnh lý hay không, hay do cơ địa của khách hàng. Ngoài ra chi phí giá còn tùy thuộc vào phác đồ khác nhau của từng khách hàng.

Khách hàng nói gì sau khi trải nghiệm dịch vụ trị rụng tóc hói đầu Nanomax Hair Plus tại Mercy?

Chị Lan 35 tuổi (Hà Nội) đang làm việc trong một công ty truyền thông gặp vấn đề muôn thuở mà rất nhiều “mẹ bỉm” gặp phải: “Trước đây, chị luôn tự tin với mái tóc dày mượt của mình. Tuy nhiên, sau khi sinh con thứ hai, chị bắt đầu gặp vấn đề rụng tóc nghiêm trọng. Tóc chị rụng từng mảng, khiến da đầu lộ ra, ảnh hưởng đến thẩm mỹ và khiến chị mất đi sự tự tin vốn có. Chị đã thử nhiều phương pháp để khắc phục tình trạng rụng tóc như dùng dầu gội, kem ủ, hay uống thuốc bổ sung. Tuy nhiên, các phương pháp này đều không mang lại hiệu quả. Một lần tình cờ, chị đọc được bài báo về công nghệ Nanomax Hair Plus - một phương pháp trị rụng tóc hói đầu tiên tiến được ứng dụng tại Phòng khám da liễu Mercy. Chị quyết định đến Mercy để được tư vấn và điều trị. Sau 3 tháng, chị nhận thấy tóc mình đã mọc lại rõ rệt. Tóc con mọc dày và khỏe hơn, che phủ được những mảng da đầu bị hói”.

Anh Tuấn, 32 tuổi, là một nhân viên văn phòng năng động và thành đạt. Tuy nhiên, anh đang gặp phải một vấn đề khiến anh vô cùng lo lắng: rụng tóc đến mức gần như hói hết nửa đầu. Nguyên nhân chính là do căng thẳng và stress từ công việc hàng ngày.

Được đồng nghiệp gợi ý, anh Tuấn quyết định thăm khám tại Mercy: “Lúc đầu, tôi không đặt nhiều kỳ vọng vì đã trị ở nhiều thẩm mỹ viện, phòng khám nhưng vẫn không hiệu quả. Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra. Sau một thời gian trị bằng máy CNC hiện đại, tình trạng rụng tóc của tôi đã cải thiện rõ rệt. Tóc mọc nhanh hơn, sợi tóc dày và khỏe hơn chứ không yếu ớt như trước. Quá trình thực hiện công nghệ Nanomax Hair Plus diễn ra nhẹ nhàng, không gây đau đớn, khiến tôi vô cùng hài lòng. Nhờ sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ và công nghệ tiên tiến, tôi đã dần lấy lại sự tự tin và niềm vui trong cuộc sống”.

Contact:

Web: https://phongkhammercy.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/phongkhammercy.vn/

Youtube: https://www.youtube.com/@phongkhammercy

Hy vọng với những thông tin và trải nghiệm của khách hàng mà chúng tôi cung cấp, có thể giải đáp những thắc mắc của các độc giả về công nghệ điều trị rụng tóc hói đầu Nanomax Hair Plus. Nếu bạn đang gặp vấn đề về rụng tóc, hãy liên hệ với phòng khám da liễu Mercy để được tư vấn và điều trị bằng công nghệ tiên tiến này.

Phòng khám da liễu Mercy

Page: https://www.facebook.com/phongkhammercy.vn

Website : phongkhammercy.vn

Youtube: https://www.youtube.com/@phongkhammercy