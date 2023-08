Trèo hái hoa hồi, nhiều người ở Lạng Sơn ngã chấn thương nặng, tử vong

Bệnh viện đa khoa Lạng Sơn ghi nhận, những ngày gần đây, trung bình mỗi ngày Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận từ 1 đến 2 trường hợp bệnh nhân nhập viện do ngã cao khi trèo hái hồi.

Riêng ngày 3/8/2023, Khoa Cấp cứu Bệnh viện tiếp nhận tới 4 trường hợp nạn nhân ngã, trong đó có 1 bệnh nhân nặng đã tử vong, các bệnh nhân còn lại đều chấn thương cột sống, chấn thương nặng vùng bụng, để lại di chứng rất nặng nề.

Hàng năm, vào vụ thu hoạch hồi từ tháng 7 đến tháng 9, bà con thường trèo hái thủ công trên cây hồi cao từ 10 - 15m, cành giòn trong khi quả lại ở đầu cành, người trèo hái cố với rất dễ gãy cành, ngã từ trên cao xuống, do vậy bệnh nhân nhập viện do ngã cao trong khi thu hái hồi thường gia tăng. Các bác sĩ khuyến cáo người dân khi trèo hái, thu hoạch hồi cần chú ý các biện pháp đảm bảo an toàn để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.