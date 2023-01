Tranh cãi Hồng Nhung, Thanh Thảo cover lại bài hát của ca sĩ trẻ

TPO - Khi hát các bản hit nổi tiếng của giới trẻ, nhiều ca sĩ tên tuổi như Hồng Nhung, Thanh Thảo đều nhận được phản hồi không tích cực từ phía khán giả.

Cover (hát lại) một ca khúc không còn là chuyện gì quá xa lạ. Nhưng gần đây nhiều ca sĩ bị chỉ trích khi quyết định cover các bản hit đang được giới trẻ yêu thích, đặc biệt là lứa Gen Z (những người sinh sau năm 1996). Đáng chú ý, các giọng ca bị chê đều là những tên tuổi lớn, thuộc hàng gạo cội như Hồng Nhung, Thanh Thảo, Thu Minh...

Phần lớn ý kiến khán giả cho rằng các ca sĩ không giúp bài hát tươi mới hơn, thậm chí gây tác dụng ngược.

Thanh Thảo và hình ảnh "ố dề"

Một trong những cái tên nhận nhiều lời chê bai nhất là Thanh Thảo. Những năm qua nữ ca sĩ không ra sản phẩm mới trong nước nhưng vẫn chăm chỉ đăng clip lên trang YouTube cá nhân. Khán giả theo dõi sẽ thấy Thanh Thảo thường xuyên cover các bản hit như Gặp nhưng không ở lại, Ai chung tình được mãi… Gần nhất, cô quyết định đổi gió bằng cách ra mắt MV cover Bên trên tầng lầu – ca khúc gây sốt do Tăng Duy Tân sáng tác.

So với những lần trước khá an toàn với ballad, lần này Thanh Thảo chọn dòng nhạc EDM (dance điện tử) để tạo sự thu hút cho ca khúc. Nữ ca sĩ vẫn giữ nguyên cách xử lý quen thuộc, gợi nhớ các bản hit thập niên 2000 từng làm nên tên tuổi. Tuy nhiên, bản phối có thay đổi ở đoạn drop để tạo sự khác biệt với bản gốc.

Để gây chú ý, Thanh Thảo còn đầu tư quay MV cho ca khúc. Mặc trang phục màu đen, nữ ca sĩ hóa thân thành Wednesday – nữ nhân vật trong bộ phim cùng tên đang được yêu thích. Cô cũng tái hiện lại động tác vũ đạo trong phim, hiện gây sốt trên mạng xã hội. Xung quanh Thanh Thảo là nhóm vũ công mặc đồ đen trắng, đội tóc búp bê. Từ trang phục, bối cảnh đến cách thiết lập ánh sáng tạo cảm giác ma mị, lạ lẫm.

Đáng tiếc, sản phẩm bị đánh giá thấp cả về phần nghe lẫn phần nhìn. Một số bình luận cho rằng Thanh Thảo trông như “búp bê lỗi”, “nghe xong là muốn nhảy lầu”. MV bị phản tác dụng vì còn mang màu sắc cũ kỹ, không hợp thời. Tuy nhiên, cũng có ý kiến khen Thanh Thảo giữ phong độ, vẫn tươi trẻ trong hình ảnh búp bê. Cô thổi làn gió mới cho ca khúc, thậm chí khiến người nghe quên luôn bản gốc.

Hồng Nhung tiếp tục "cưa sừng làm nghé"

Không thua kém Thanh Thảo, Hồng Nhung cũng nhận nhiều lời chê khi cover Waiting for You - bản hit của Mono - tại một sự kiện âm nhạc diễn ra vào ngày 31/12 năm ngoái. Dù chưa đầu tư MV như đồng nghiệp, nữ diva cũng có màn trình diễn khá hoành tráng trên trên sân khấu.

Hồng Nhung mặc quần bó sát, áo hai dây khoe được thân hình thon gọn, tươi trẻ. Khi bài hát bắt đầu, nữ ca sĩ đeo mặt nạ như đang bước vào buổi tiệc Halloween. Cô vừa hát vừa nhảy rất sung cùng các vũ công nhưng đôi lúc chưa thực sự ăn nhập.

Màn cover của Hồng Nhung bắt đầu bằng phần dàn dây (strings) kéo dài da diết. Sau đó, bản phối dần tăng nhanh và thay đổi không khí bằng đoạn intro (mở màn) đúng theo bản gốc. Tái hiện bài hit, Hồng Nhung giữ nguyên cách xử lý đặc trưng. Cô hát tròn vành rõ chữ, nắn nót từng nốt nhạc bất chấp tiết tấu khá nhanh.

Đây không phải lần đầu Hồng Nhung cover nhạc trẻ. Trước đó, nữ diva từng gây xôn xao khi hát lại ca khúc Lạc trôi của Sơn Tùng M-TP - anh trai Mono - tại chương trình Zing Music Awards 2017. Một năm sau, cô tiếp tục chọn bản hit Bùa Yêu (Bích Phương) để cover tại lễ trao giải Làn Sóng Xanh 2018.

Rút kinh nghiệm những lần trước, lần này Hồng Nhung có sự tiết chế nhất định khi hát ca khúc của Mono. Tuy nhiên, màn trình diễn của nữ diva tạo ra không ít ý kiến trái ngược. Có bình luận cho rằng Hồng Nhung đang tiếp tục “cưa sừng làm nghé” như những lần trước, cô đang “hát bolero trên nền nhạc remix” hay “nghe quá mệt”. Bên cạnh đó, vẫn có một số ý kiến khen Hồng Nhung hát rõ lời.

Chín người mười ý

Không chỉ có Thanh Thảo và Hồng Nhung, một số ca sĩ khác cũng nhận được nhiều bình luận không hay khi cover nhạc trẻ. Đơn cử, Thu Minh bị cho là quá nũng nịu khi hát See tình (Hoàng Thùy Linh), Thanh Lam quá gào thét khi hát Có không giữ mất đừng tìm (Trúc Nhân)… Cách xử lý của các ca sĩ đều không mang lại cảm giác mới mẻ mà chỉ phá đi tinh thần trẻ trung của bản gốc.

Thế nhưng không phải lúc nào các nữ ca sĩ gạo cội cũng thất bại khi cover nhạc trẻ. Đơn cử, Hà Trần nhận được nhiều lời khen khi hát lại Anh cứ đi đi (Hari Won), Thanh Lam mang đến sự trải nghiệm cho Nàng thơ (Hoàng Dũng), Có chàng trai viết trên cây (Phan Mạnh Quỳnh), Mỹ Linh dịu dàng khi hát Em gái mưa (Hương Tràm)…

Đặc biệt, hai ca khúc Bên trên tầng lầu và Waiting for You đều là những bản hit thu hút nhiều ca sĩ cover, bao gồm Phương Thanh, Thu Phương, Thu Minh… Có người chọn rock, người chọn dance để làm mới ca khúc. Mỗi người một vẻ nhưng may mắn là ít bị chê như Hồng Nhung, Thanh Thảo.

Nhìn chung, cover các bài hát nhạc trẻ không có gì xấu. Tuy nhiên, các nữ ca sĩ gạo cội nên tiết chế, tìm ra hướng đi phù hợp để chinh phục lứa khán giả trẻ, đồng thời không làm mất hình ảnh với những khán giả trung thành. Nếu chỉ hát cho vui thì không sao, nhưng khi quay MV hay trình diễn sân khấu thì cần cẩn trọng hơn.