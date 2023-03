Trang chủ Hoa hậu Thế giới tôn vinh chiến thắng của Dương Tử Quỳnh

TPO - Trang chủ Hoa hậu Thế giới đăng tải bài viết tôn vinh chiến thắng của nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh ở Oscar. Cô từng đại diện Malaysia tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 1983.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 diễn ra vào sáng 13/3 (giờ Việt Nam). Dương Tử Quỳnh trở thành diễn viên châu Á đầu tiên giành tượng vàng Oscar hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai diễn trong tác phẩm Everything Everywhere all At Once.

Trước khi trở thành "đả nữ" trên màn ảnh rộng, Dương Tử Quỳnh đã tham gia cuộc thi Hoa hậu Malaysia vào năm 1983, sau đó cô đại diện đất nước tham dự Miss World.

Vài giờ sau chiến thắng của Dương Tử Quỳnh, trang chủ của cuộc thi Miss World đăng tải bài viết ca ngợi cô.

Trang chủ Miss World viết: "Diễn viên từng đạt giải Oscar - Halle Berry (cũng từng là Miss World USA 1986) trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Dương Tử Quỳnh (Miss World Malaysia 1983) tại lễ trao giải Oscar ở Hollywood. Chúc mừng tất cả người đẹp xuất thân từ Miss World đạt được thành tựu trong sự nghiệp của mình. Halle Berry và Dương Tử Quỳnh cũng là 2 trong số các thí sinh Miss World từng đảm nhận vai Bond Girl".

Trang chủ Miss World cũng bày tỏ niềm tự hào khi Dương Tử Quỳnh làm nên lịch sử, trở thành người phụ nữ châu Á đầu tiên chiến thắng giải thưởng quan trọng ở Oscar.

Tại cuộc thi Hoa hậu Malaysia vào năm 1983, mẹ của Dương Tử Quỳnh đã bí mật đăng ký cho bà tham gia. Dù chỉ xác định đi thi cho vui, Dương Tử Quỳnh bất ngờ đăng quang ngôi vị cao nhất.

Cùng năm đó, Dương Tử Quỳnh đại diện Malaysia tham dự Miss World và xếp hạng thứ 18, đồng hạng với Hoa hậu Tây Ban Nha, Thụy Điển và Trinidad & Tobago.

Sau khi thi sắc đẹp, Dương Tử Quỳnh lọt vào mắt xanh của tỷ phú Hong Kong Dickson Poon. Hai người kết hôn năm 1987. Nhưng cuộc hôn nhân của hai người không kéo dài do Dương Tử Quỳnh phát hiện mình không thể có con.

Độc thân, Dương Tử Quỳnh tiếp tục quay lại hoạt động giải trí. Cô tham gia tác phẩm Câu chuyện cảnh sát 3 (1992) với Thành Long và nhanh chóng trở thành ngôi sao ở tầm quốc tế.

5 năm sau, Dương Tử Quỳnh gây chấn động Hollywood với vai Bond Girl trong Ngày mai không lụi tàn (Tomorrow Never Dies). Trước khi giành giải Oscar, Dương Tử Quỳnh cũng thắng Quả cầu Vàng, được tạp chí Time bình chọn là "biểu tượng của năm", và trở thành vai chính dự kiến cho phần Avatar tiếp theo.

Tác phẩm đề tài đa vũ trụ Everything everywhere all at once được đánh giá cao nhờ diễn xuất của Dương Tử Quỳnh. Cô có màn thể hiện xuất sắc vai diễn cô chủ tiệm giặt ủi luôn áp lực vì công việc, quán xuyến gia đình.

Ở tuổi 60, nữ diễn viên kiêm nhà sản xuất người Malaysia truyền cảm hứng cho giới trẻ bằng bài phát biểu nhận giải Oscar đầy mạnh mẽ của mình. "Các quý cô, đừng để bất kỳ ai nói mình hết thời", Dương Tử Quỳnh nói.