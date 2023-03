Điên rồ như Dương Tử Quỳnh ở tuổi 61

TPO - 61 tuổi vẫn đóng siêu anh hùng có lẽ chỉ Dương Tử Quỳnh mới làm được. Cô cũng ghi danh vào lịch sử điện ảnh châu Á khi trở thành đại diện đầu tiên của châu lục này đoạt danh hiệu nữ chính xuất sắc nhất tại Oscar. Câu chuyện của họ Dương khiến nhiều nhà phê bình điện ảnh phải thốt lên: điên rồ!

Phát biểu trong khi nhận giải Nữ chính xuất sắc nhất cho vai diễn Evelyn Wang trong Cuộc chiến đa vũ trụ (Everything Everywhere All At Once), Hoa hậu Malaysia nói rằng: “Giải thưởng này là bằng chứng cho thấy giấc mơ đã trở thành hiện thực. Đừng để ai nói với bạn rằng bạn đã quá hạn sử dụng. Chiếc cúp này dành cho tất cả cô bé và cậu bé trông giống tôi. Đó cũng là giải thưởng dành cho tất cả bà mẹ, những siêu anh hùng của thế giới này”.

Chiến thắng ngoạn mục của Dương Tử Quỳnh trước Cate Blanchett, nữ nhạc trưởng được cá cược sẽ giành Oscar cho vai Tár khiến cộng đồng yêu điện ảnh có đôi chút ngỡ ngàng. Công bằng mà nói, Tár là vai diễn không góc chết của Cate Blanchett, nhưng vai bà chủ giặt là người Hoa của Dương Tử Quỳnh lại là bất ngờ thú vị khác. Chưa bao giờ, thế giới siêu anh hùng được kéo gần cuộc sống đến như thế, cũng chưa bao giờ, các cuộc chiến đa vũ trụ lại sinh động, thú vị và vượt ngoài tưởng tượng đến như vậy.

Trước khi lọt vào danh sách đề cử giải Oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Dương Tử Quỳnh đã giành được Quả cầu Vàng vào đầu tháng Giêng, được tạp chí Time bình chọn là "biểu tượng của năm", và trở thành vai chính dự kiến cho phần Avatar tiếp theo. Ở tuổi 60, nữ diễn viên kiêm nhà sản xuất người Malaysia một lần nữa đang tái tạo lại chính mình.

Sinh năm 1962 tại Malaysia, Dương Tử Quỳnh được cha là luật sư gửi học tại một trường nội trú từ nhỏ. Ở đây, ngoài tiếng Anh, cô được kích hoạt khả năng vận động bằng rất nhiều môn thể thao.

Kết quả, sau này cô trở thành nhà vô địch kung-fu, thái cực quyền và taekwondo, ngoài ra Dương Tử Quỳnh còn là nhà vô địch bóng quần, vận động viên bơi lội và thợ lặn. Năm 15 tuổi, cô mơ ước trở thành diễn viên múa ba lê và gia nhập trường múa ba lê Hoàng gia ở London. Nhưng trong khi cô đang chuẩn bị lấy bằng tốt nghiệp và trở về nghỉ lễ, thì mẹ cô đã lén đăng ký cho con gái tham gia cuộc thi Hoa hậu Malaysia.

Dương Tử Quỳnh không còn cách nào khác, cô tham dự và trở thành hoa hậu.

Sau khi đăng quang, Dương Tử Quỳnh lọt vào mắt xanh của tỷ phú Hong Kong Dickson Poon. Hai người kết hôn năm 1987. Dương Tử Quỳnh gần như yên phận ở nhà làm vợ hiền. Sau này, trong một lần trả lời phỏng vấn, cô nói rằng mình không thể “đa nhiệm” được. Nhưng cuộc hôn nhân của hai người không kéo dài do Dương Tử Quỳnh phát hiện mình không thể có con.

Kể từ khi chia tay với Dickson Poon, Dương Tử Quỳnh tiếp tục quay lại hoạt động giải trí. Đạo diễn Stanley Tong đã đề nghị cô đóng Câu chuyện cảnh sát 3 (1992), với Thành Long. Thành công của tác phẩm đầu tay này đã một bước nâng Dương Tử Quỳnh thành ngôi sao ở tầm quốc tế. 5 năm sau, cái tên Dương Tử Quỳnh một lần nữa gây chấn động Hollywood với vai James Bond Girl trong “Ngày mai không lụi tàn” (Tomorrow Never Dies).

Trở thành một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất trong lĩnh vực phim võ thuật, Dương Tử Quỳnh sau đó còn chứng minh, mình vẫn có thể tỏa sáng ở một phiên bản khác.

Trong Ngọa hổ tàng long sau đó, đã không ai còn nghi ngờ thực lực diễn xuất của Hoa hậu họ Dương. Bộ phim của Lý An sau đó đã giành được bốn giải Oscar và hai giải Quả cầu Vàng, trở thành tác phẩm kinh điển và đưa Dương Tử Quỳnh trở thành nữ diễn viên được trả lương cao nhất trong điện ảnh châu Á.

Dương Tử Quỳnh sau đó chuyển sang những vai ấn tượng hơn, như trong Hồi ức của một Geisha (2005), của Rob Marshall, hay Quý bà (2011) của Luc Besson.

Năm 2004, Dương Tử Quỳnh gặp Jean Todt, người Pháp, mới được bổ nhiệm làm giám đốc đội Ferrari. Todt nói rằng mình đã yêu ngay lập tức, thậm chí còn nhờ người bạn Michael Schumacher giúp viết một tin nhắn SMS cho nữ diễn viên vì không biết làm thế nào. Từ đó trở đi, Dương Tử Quỳnh thường xuất hiện trong vai trò là một nàng dâu nước Pháp. Khi tạp chí Town & Country hỏi Dương Tử Quỳnh nơi cô ấy sống, cô đã hỏi lại một cách hóm hỉnh "Jean ở đâu!".

Đường đi ngoạn mục của Dương Tử Quỳnh khiến nhiều người ví cô cũng sở hữu siêu năng lực như bà chủ tiệm giặt là trong Cuộc chiến đa vũ trụ. So với những màn đánh đấm mãn nhãn ở những phim trước, thì bà chủ gốc Hoa lần này “điên rồ” hơn, hài hước hơn, đương nhiên cũng có nội tâm phức tạp, rối rắm hơn.

Bộ phim khoa học viễn tưởng phi thường của Dan Kwan và Daniel Scheinert, từng gây bất ngờ cho các rạp chiếu phim Mỹ cũng lập tức chinh phục người dân “quê chồng” Dương Tử Quỳnh khi thu hút 132.000 khán giả ngay trong tuần đầu tiên công chiếu.

Với kinh phí khiêm tốn 15 triệu USD, Cuộc chiến đa vũ trụ đã mang về gần 100 triệu đô la doanh thu phòng vé trên toàn thế giới.