Chuyện ít biết về 2 diễn viên gốc Việt vừa được đề cử giải Oscar 2023

TPO - Danh sách đề cử giải Oscar 2023 vừa được Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ (AMPAS) công bố đã làm nức lòng những người yêu điện ảnh tại Việt Nam khi 2 diễn viên gốc Việt là Quan Kế Huy và Hồng Châu đã có tên.

Quan Kế Huy (Jonathan Ke Quan) được đề cử hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim Everything Everywhere All at Once

Quan Kế Huy sinh ra tại TPHCM năm 1971 và cùng gia đình tới định cư tại Califonia (Mỹ) vào năm 1979. Năm 1983, khi đang theo học trung học, Quan Kế Huy được anh trai rủ đi thử vai bộ phim Indiana Jones and Temple of Doom (Indiana Jones và Ngôi đền tàn khốc). Bất ngờ là dù chưa học diễn xuất bao giờ và tiếng Anh còn chưa thành thạo, đạo diễn lừng danh Steven Spielberg đã phát hiện ra tố chất điện ảnh của Quan Kế Huy và lựa chọn cậu bé (trong số hơn 6.000 diễn viên nhí tham gia casting) vào vai Short Round - cậu bé giúp việc cho Indiana Jones trong tập phim.

Với tính cách nhí nhảnh cùng khả năng võ thuật tốt, Quan Kế Huy đã vào vai cậu bé châu Á láu lỉnh, hồn nhiên, mang lại cho khán giả không chỉ ở diễn xuất mà còn ở những mảng miếng hài hước gây cười thú vị. Cùng với siêu sao Harrison Ford (vai Indiana Jones) và nữ diễn viên Kate Capshaw (vai Willie Scott), cả 3 đã làm nên tên tuổi cho bộ phim, giúp phim giành được giải Oscar cho Phim có Hiệu ứng điện ảnh xuất sắc nhất, giải BAFTA cho Phim có kỹ xảo đặc biệt xuất sắc nhất và đề cử giải Oscar cho Nhạc phim xuất sắc nhất.

Quan trọng hơn, bộ phim đã góp phần làm nên tên tuổi cho series phim 4 tập về nhân vật nhà thám hiểm lừng danh Indiana Jones và trở thành một trong những series phim kinh điển ăn khách nhất của Hollywood.

Sau Indiana Jones and Temple of Doom, Quan Kế Huy chỉ đóng thêm bộ phim The Goonies rồi sau đó theo học chuyên ngành nghệ thuật sân khấu điện ảnh, trở thành nhà thiết kế bối cảnh và chỉ đạo võ thuật trong nhiều bộ phim tại Hollywood. Quan Kế Huy cũng mở rộng thị trường của mình khi tham gia hợp tác với một số nhà sản xuất phim ở châu Á.

Năm 1996, Quan Kế Huy đã trở về quê nhà Việt Nam để tham gia bộ phim Hồng Hải Tặc (Red Pirates) - bộ phim hợp tác giữa điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) và Việt Nam của hai đạo diễn Vũ Trần và Nguyễn Phan Hữu.

Trong phim, Quan Kế Huy vào vai đội trưởng cảnh sát Hong Kong, cùng tham gia hoạt động với công an đặc nhiệm Việt Nam. Phim có sự tham gia của nhiều tên tuổi điện ảnh Việt như Lý Hùng, Trương Ngọc Ánh… Năm 2002, Quan Kế Huy tham gia phim Hong Kong Second Time Around, đóng cùng hai ngôi sao Trịnh Y Kiện và Trương Bá Chi. Nam diễn viên cũng tham gia phim truyền hình Thích Long giả thái giám của Hong Kong (Trung Quốc) vào năm 2003.

Tuy nhiên những vai diễn trong các bộ phim nhỏ không làm cho Quan Kế Huy được chú ý nhiều và công việc chính của anh vẫn là tham gia chỉ đạo võ thuật cho một số hãng phim tại Hollywood và Hong Kong. Mãi tới năm 2022, Quan Kế Huy mới tái xuất trong bộ phim Everything Everywhere All at Once (Tất cả đều ở mọi nơi mọi lúc) cùng với một số ngôi sao ăn khách như Dương Tử Quỳnh, Jamie Lee Curtis…

Everything Everywhere All at Once có nội dung khoa học viễn tưởng, kể về hành trình của Evelyn (Dương Tử Quỳnh), một phụ nữ gốc Á đang làm chủ tiệm giặt ở California cùng chồng là Waymond (Quan Kế Huy). Cuộc sống của Evelyn đã bất ngờ thay đổi khi Waymond tự nhận là người đến từ vũ trụ khác, đang đi tìm Evelyn vì cô là người duy nhất có thể ngăn chặn mọi hiểm họa từ thế lực hắc ám đang âm mưu phá hủy đa vũ trụ.

Sau khi ra mắt, Everything Everywhere All at Once đã giành được 7 giải thưởng của Hiệp hội phê bình Hollywood. Bộ phim cũng mang về 6 đề cử tại Quả cầu Vàng 2023, trong đó Dương Tử Quỳnh đã thắng giải Nữ chính xuất sắc nhất (thể loại phim Hài - Nhạc kịch). Còn Quan Kế Huy đã trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên vượt qua nhiều tài tử đình đám như Brad Pitt, Barry Keoghan.. để giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc Nhất cho vai diễn Waymond.

Ngoài ra, Everything Everywhere All at Once cũng được Hiệp hội điện ảnh Mỹ lựa chọn với 11 đề cử giải cho giải Oscar năm nay, trong đó Quan Kế Huy được đề cử giải Oscar 2023 cho Nam diễn viên phụ xuất sắc Nhất.

Hồng Châu - Đề cử giải Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim The Whale

Hồng Châu sinh năm 1979 và sang Mỹ định cư cùng gia đình tại tiểu bang Louisiana. Tại đây, Hồng Châu đã theo học chuyên ngành về điện ảnh tại Đại học Boston. Năm 2006, Hồng Châu chính thức bước chân vào nghệ thuật với một số vai diễn nhỏ trong một số bộ phim truyền hình và không được chú ý nhiều.

Năm 2010, Hồng Châu mới nhận được vai diễn truyền hình quan trọng trong series phim truyền hình Treme. Bộ phim này sau đó đã nhận được đề cử cho giải Emmy. Năm 2013, Hồng Châu tiếp tục đảm nhận vai điện ảnh đầu tiên trong Inherent Vice. Bộ phim nhận được nhiều lời khen từ các nhà phê bình. Năm 2016, khi nhận một vai phụ trong Bog Little Lies, Hồng Châu đã may mắn được gặp gỡ và diễn xuất cùng nhiều diễn viên tên tuổi như Nicole Kidman, Reese Witherpoon…

Nhờ sự tự tin của mình, Hồng Châu đã nhận được nhiều sự khen ngợi và đó cũng là bước ngoặt để cô nhận được vai diễn Trần Ngọc Lan trong bộ phim đình đám Downsizing vào năm 2017, đóng chung với những tên tuổi lớn của Hollywood từng giành giải thưởng Oscar là Matt Damon, Christooph Waltz... Vai diễn Trần Ngọc Lan trong Downsizing đã mang lại cho Hồng Châu giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của giải Quả cầu Vàng cũng như được đánh giá là ứng viên sáng giá cho đề cử hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho giải Oscar 2018. Nhưng, vào phút chót, danh sách đề cử hạng mục này đã không có tên Hồng Châu.

The Whale xoay quanh câu chuyện về Charlie (Brendan Fraser thủ vai), người mắc hội chứng rối loạn ăn uống sau tai nạn của người bạn đời và điều đó khiến cơ thể anh trở nên béo phì. Khi sức khỏe ngày càng xấu, anh cố gắng kết nối lại với con gái đã bị bỏ rơi của mình tên Ellie cũng như đấu tranh để tìm lại ý nghĩa cho cuộc sống. Trong phim, Hồng Châu đóng vai cô y tá tên Liz, luôn cố gắng để giúp đỡ Charlie vượt qua bệnh tật cũng như những khủng hoảng về tinh thần.

Tuy nhiên với vai Liz bộ phim The Whale, Hồng Châu đã chính thức được đề cử ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất giải thưởng danh giá Oscar 2023. Đây là điều thú vị với Hồng Châu bởi trong The Whale có nhiều tên tuổi lớn như Brendan Fraser (từng nổi tiếng với series phim 3 tập mang tên Xác ướp), Sadie Sink, Samantha Morton, Ty Simpkins...