Cơ hội chiến thắng của Dương Tử Quỳnh tại Oscar 2023

TPO - Tại Oscar 2023, Dương Tử Quỳnh có khả năng ghi dấu lịch sử với chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, Brendan Fraser cũng được kỳ vọng vinh danh.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 diễn ra sáng 13/3 (giờ Hà Nội) ở Los Angeles, Mỹ. Nhưng đến hiện tại, rất nhiều nhà phê bình vẫn chưa dám khẳng định diễn viên nào sẽ chiến thắng. Bởi lẽ cuộc đua diễn xuất tại mùa giải năm nay được đánh giá gay cấn và khó đoán. Trong đó, Dương Tử Quỳnh đang được chú ý nhất vì là đại diện đến từ châu Á, lần đầu được đề cử sau nhiều thập niên cống hiến với nghiệp diễn.

Cơ hội Dương Tử Quỳnh lập lịch sử

Danh sách 5 diễn viên tranh giải Nữ chính xuất sắc năm nay lần lượt gồm: Cate Blanchett (Tár), Dương Tử Quỳnh (Everything Everywhere All at Once), Ana de Armas (Blonde), Michelle Williams (The Fabelmans) và Andrea Riseborough (To Leslie). Trong đó, Dương Tử Quỳnh là người gốc Á duy nhất, cũng là người lớn tuổi nhất được đề cử. Năm nay bà được đánh giá cao với vai diễn trong phim hành động, khoa học viễn tưởng Everything Everywhere All at Once do bộ đôi Daniels – gồm Daniel Kwan và Daniel Scheinert – đạo diễn.

Tác phẩm hiện là “ngựa chiến” tại mùa giải năm nay với tổng 11 đề cử, chỉ thua một đề cử so với The Power of the Dog năm ngoái. Trước đó, vai diễn trong phim mang về cho Dương Tử Quỳnh hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ như Saturn Awards, Quả cầu Vàng (thể loại hài – âm nhạc), Screen Actors Guild Awards (giải thưởng của Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh Mỹ).

Sự xuất hiện của Dương Tử Quỳnh nhận được nhiều sự ủng hộ hơn so với các ứng viên khác. Không chỉ khán giả, truyền thông Mỹ cũng ưu ái minh tinh Malaysia, cho rằng bà xứng đáng được công nhận sau 40 năm cống hiến với nghề.

Nếu được gọi tên, Dương Tử Quỳnh có khả năng lập kỷ lục là phụ nữ châu Á đầu tiên thắng giải Nữ chính xuất sắc tại Oscar. Đồng thời, chiến thắng cũng sẽ là cánh cửa rộng mở cho nhiều diễn viên châu Á, tương tự việc Youn Yuh Jung từng thắng Nữ phụ xuất sắc năm 2021.

Bên cạnh đó, vai diễn của Cate Blanchett trong phim chính kịch Tár cũng nhận được cơn mưa lời khen từ giới phê bình. Khác Dương Tử Quỳnh, minh tinh Australia vốn là gương mặt quen thuộc tại Oscar với tổng 8 đề cử và 2 tượng vàng trong sự nghiệp. Trước Tár, Blanchett được gọi tên ở hạng mục Nữ phụ xuất sắc nhờ The Aviator (2004) và Nữ chính xuất sắc nhờ Blue Jasmine (2013).

Năm nay, thành tích của Cate Blanchett cũng không kém cạnh Dương Tử Quỳnh, từng thắng Quả cầu Vàng (thể loại phim chính kịch), Critics Choice Awards (giải thưởng của Hiệp hội Phê bình Phim Phát sóng Mỹ - Canada) và đặc biệt là BAFTA - giải thưởng Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh quốc, vốn dược ví như Oscar của Anh.

Nhiều chuyên trang đánh giá mùa Oscar năm nay là cuộc đua “song mã” giữa Cate Blanchett – Dương Tử Quỳnh mà ai chiến thắng cũng xứng đáng. Bởi lẽ nhân vật trong Tár rất phức tạp, không phải nữ diễn viên nào cũng có thể hoá thân dễ dàng. Việc Blanchett đánh bại Dương Tử Quỳnh tại một số giải thưởng càng chứng minh luận điểm đó.

Khả năng Brendan Fraser giành chiến thắng

5 diễn viên lọt vào bảng đề cử hạng mục Nam chính xuất sắc lần lượt gồm: Brendan Fraser (The Whale), Colin Farrell (The Banshees of Inisherin), Austin Butler (Elvis), Paul Mescal (Aftersun) và Bill Nighy (Living). Trong đó, Brendan Fraser là cái tên được giới phê bình đặt nhiều kỳ vọng làm nên chuyện tại mùa Oscar năm nay.

Ngôi sao Xác ướp Ai Cập có màn tái xuất ấn tượng với vai đồng tính trong phim chính kịch, tâm lý The Whale của đạo diễn Darren Aronofsky – từng làm Black Swan (2010), mother! (2017). Trong phim, tài tử sinh năm 1968 khiến nhiều khán giả bất ngờ với hình tượng béo phì, nặng đến 272 kg, đồng thời phải thể hiện nhiều cảnh tâm lý gây ám ảnh. Với vai diễn “lột xác”, Fraser từng giành chiến thắng tại Liên hoan phim Venice 2022, Screen Actors Guild Awards lẫn Critics Choice Awards. Do đó, nhiều nhà phê bình dự đoán Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ sẽ tiếp tục gọi tên anh.

Đối thủ của Brendan Fraser không ai khác ngoài đàn em Austin Butler. Năm nay ngôi sao sinh năm 1991 cũng được đánh giá cao khi hoá thân huyền thoại Rock & Roll Elvis Presley trong phim tiểu sử Elvis. Vai diễn mang về cho anh giải BAFTA và Quả cầu Vàng (thể loại hài – âm nhạc), đều là những giải thưởng tiền Oscar quan trọng. Chính 2 chiến thắng vang dội này giúp Butler có nhiều khả năng đánh bại Brendan Fraser tại cuối đường đua.

Ngoài 2 cái tên nói trên, Colin Farrell cũng được một số cây viết cho là có thể gây bất ngờ ở phút chót, nhất là khi anh được gọi tên tại Quả cầu Vàng (thể loại chính kịch) năm nay chứ không phải Brendan Fraser. Tuy nhiên, khả năng tài tử xứ Ireland giành tượng vàng Oscar là không cao vì anh trượt khá nhiều giải khác, bao gồm có giải thưởng BAFTA tại "sân nhà". Trong khi đó, 2 diễn viên Bill Nighy cũng khó chiến thắng mà chỉ nên hài lòng với đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp.

Nhìn chung, các diễn viên xuất hiện trong năm nay đều có những màn trình diễn ấn tượng. Gần như không có ai thực sự vượt trội hơn so với các đối thủ còn lại giống trường hợp của Rami Malek năm 2018, hay Renée Zellweger năm 2019. Nếu chiến thắng, các ứng viên năm nay đều có khả năng ghi dấu lịch sử. Chẳng hạn, Austin Butler (31 tuổi) có thể trở thành người trẻ tuổi thứ 5 giành được tượng vàng Oscar, Cate Blancette có thể nối gót đàn chị Frances McDormand và Meryl Streep để làm nữ diễn viên 3 lần thắng Oscar hạng mục diễn xuất.

Trước nay giải Nam chính xuất sắc và Nữ chính xuất sắc đều là một trong những hạng mục quan trọng nhất mỗi mùa Oscar. Năm ngoái, Jessica Chastain và Will Smith từng thắng tượng vàng nhưng tài tử King Richards lại gây ồn ào vì cú tát người dẫn chương trình Chris Rock tại lễ trao giải. Điều đó khiến ban tổ chức quyết định lập đội xử lý khủng hoảng trong năm nay, để đề phòng những trường hợp gây sốc tương tự.