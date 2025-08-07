Trải nghiệm hè trọn vẹn với ưu đãi kép từ MobiFone và Grab

Hưởng ứng mùa du lịch cao điểm, MobiFone phối hợp cùng Grab chính thức ra mắt chuỗi chương trình ưu đãi hấp dẫn từ ngày 5/8 đến 30/9, mang đến hàng loạt voucher thiết thực, dễ sử dụng và hoàn toàn miễn phí, được thiết kế riêng phù hợp với từng nhóm người dùng. Đây là món quà tri ân đặc biệt dành cho khách hàng thân thiết, góp phần nâng tầm trải nghiệm di chuyển, ẩm thực và viễn thông trong mùa hè sôi động.

Trong bối cảnh giá cả leo thang, nhu cầu tìm kiếm các ưu đãi thông minh ngày càng gia tăng, đặc biệt là với nhóm khách hàng yêu thích du lịch, khám phá. Những voucher này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí đáng kể – từ đặt xe đi/ đến tại sân bay, di chuyển nội thành, đến trải nghiệm ẩm thực tại các nhà hàng nổi tiếng – mà còn mở ra cơ hội sử dụng các dịch vụ chất lượng cao với mức giá hợp lý.

Nắm bắt đúng nhu cầu, đúng thời điểm, các chương trình ưu đãi do MobiFone và Grab triển khai không chỉ mang tính hỗ trợ thiết thực mà còn đóng vai trò như “trợ thủ đắc lực” đồng hành cùng người dùng trong từng chuyến đi. Đây là minh chứng cho cam kết của MobiFone trong việc không ngừng đổi mới để mang lại giá trị cộng thêm, tối ưu quyền lợi cho khách hàng trong hệ sinh thái dịch vụ số toàn diện.

Tặng voucher Grab đi/ đến tại sân bay cho khách chuyển vùng quốc tế

Với khách hàng thường xuyên xuất ngoại, việc di chuyển đi/ đến tại sân bay luôn là vấn đề tiêu tốn không ít thời gian và chi phí. Hiểu được điều đó, MobiFone đã triển khai chương trình ưu đãi: tặng voucher Grab cho người dùng đăng ký gói cước chuyển vùng. Cụ thể, khách hàng khi đăng ký các gói cước chuyển vùng quốc tế của MobiFone sẽ được nhận miễn phí 2 mã giảm giá 30% (tối đa 100.000 đồng) cho các chuyến xe di chuyển đi/ đến 5 sân bay quốc tế: Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh và Phú Quốc.

Ưu đãi này có tính thiết thực cao, đặc biệt khi khách hàng áp dụng với các hành trình di chuyển quãng đường dài. Chỉ với vài thao tác đăng ký gói cước Chuyển vùng quốc tế khi đi du lịch nước ngoài, người dùng có thể nhận ngay voucher qua tin nhắn và sử dụng trực tiếp trên ứng dụng Grab, dành riêng cho dịch vụ GrabCar. Đây cũng là lời cam kết của MobiFone đồng hành cùng khách hàng xuyên suốt mọi nẻo đường.

Nạp tiền điện thoại – Nhận ngay ưu đãi kép từ Grab

Nhằm mang đến mùa hè năng động và tiết kiệm hơn cho khách hàng nội địa, MobiFone triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn: chỉ cần nạp từ 20.000 đồng qua ứng dụng My MobiFone hoặc ví MoMo, khách hàng sẽ nhận ngay hai mã giảm giá Grab hoàn toàn miễn phí: mã ưu đãi giảm 30% (tối đa 50.000 đồng) áp dụng cho GrabCar 7 chỗ và GrabCar Plus – những dòng xe rộng rãi, phù hợp với nhóm bạn hoặc gia đình đông thành viên và mã giảm 15% (tối đa 50.000 đồng) áp dụng cho GrabCar 4 chỗ – thích hợp với những ai đi du lịch đơn lẻ hoặc theo cặp đôi.

Chương trình áp dụng tại các điểm du lịch sôi động tại Việt Nam, gồm Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh (khu vực tỉnh Bình Dương, Vũng Tàu cũ), Cần Thơ. Với cách tiếp cận thông minh – tặng quà ngay khi sử dụng dịch vụ, MobiFone đã đơn giản hóa mọi thao tác giúp người dùng dễ dàng nhận ưu đãi mà không cần thực hiện nhiều bước phức tạp.

MobiFone ưu đãi 50% trải nghiệm ẩm thực cao cấp cùng GrabFood Dine Out

Không chỉ đồng hành cùng khách hàng trong từng hành trình di chuyển, MobiFone tiếp tục mở rộng chuỗi ưu đãi hè với trải nghiệm ẩm thực hấp dẫn. Khách hàng lần đầu sử dụng dịch vụ GrabFood Dine Out (Voucher Nhà hàng) và đồng thời nạp gói Combo data MobiFone qua ví MoMo sẽ được tặng mã giảm 50% (tối đa 40.000 đồng) áp dụng cho các nhà hàng hiển thị trong mục Voucher Nhà Hàng trên ứng dụng Grab tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.

Chương trình khuyến mại "ăn sang – giá mềm" này đặc biệt hấp dẫn với những ai muốn có trải nghiệm ẩm thực mới mẻ mà tiết kiệm chi phí trong mùa hè. Lưu ý, mỗi thuê bao chỉ được nhận khuyến mãi một lần trong suốt chương trình, vì thế đừng bỏ lỡ thời điểm “vàng” để tận hưởng.

Sau khi hoàn tất đăng ký gói cước/ nạp tiền như yêu cầu, khách hàng sẽ nhận được tin nhắn kèm đường dẫn để nhận voucher. Mã khuyến mãi sẽ được gửi trong vòng 3 giờ kể từ khi khách hàng đạt đủ điều kiện, và được lưu vào mục “Ưu đãi của tôi” trên ứng dụng Grab để sử dụng bất cứ lúc nào.

Giữa bối cảnh người dùng ngày càng chú trọng đến trải nghiệm tích hợp và tiện lợi, những ưu đãi từ MobiFone không chỉ giúp giảm gánh nặng chi tiêu, mà còn mở rộng quyền lợi cho người dùng trong hệ sinh thái số toàn diện. Di chuyển thuận tiện – ăn uống tiết kiệm – nhận quà đơn giản, tất cả hội tụ trong mùa hè đầy hứng khởi cùng MobiFone.