Trải nghiệm độc đáo khi mua sắm – tham gia bảo hiểm trực tuyến

Theo báo cáo của các sàn thương mại điện tử lớn, sự tiện lợi, nhanh chóng và tiết kiệm chính là yếu tố then chốt mang đến sự phát triển ba chữ số của hoạt động mua sắm trực tuyến. Bên cạnh đó, ngành hàng sức khoẻ tiếp tục dẫn đầu tăng trưởng bởi nhu cầu chăm sóc sức khoẻ liên tục phát triển. Không đứng ngoài xu thế, các sản phẩm bảo hiểm được phân phối trên kênh bán hàng trực tuyến, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận, tuỳ chọn theo mục đích bảo vệ của mỗi cá nhân.

Xu hướng mua sắm, tiêu dùng thay đổi theo xoay chuyển xã hội

Hình thức mua sắm trực tuyến không còn mới lạ gì trong nhiều năm trở lại đây, tuy nhiên, chính đại dịch Covid-19 trong giai đoạn 2020 – 2021 đã đẩy ngành này phát triển vượt bậc. Hội Thương mại Điện tử Việt Nam cho biết, kể từ khi đại dịch bắt đầu, thương mại điện tử bùng nổ với 70% dân số truy cập Internet và gần 50% tham gia mua sắm trực tuyến. Theo thống kê của Vneconomy, số lượng người mua hàng trực tuyến lên đến hơn 51 triệu, tăng 13,5% so với 2021 và Việt nam hiện đang chiếm 15% tổng thị trường mua sắm trực tuyến tại Đông Nam Á. Tốc độ tăng trưởng trung bình tại Đông Nam Á là 27,7% trong giai đoạn 2016-2020, và dự kiến doanh thu năm 2025 đạt 234 tỷ USD (theo Statista).

Như vậy, điều gì đã khiến người tiêu dùng (NTD) lựa chọn mua sắm trực tuyến thay vì cách thức mua sắm truyền thống thông thường? Khác biệt đầu tiên và cũng rõ ràng nhất chính là tiếp xúc an toàn hơn trong giai đoạn dịch bệnh, điều này khiến NTD không còn lựa chọn nào khác, đành phải thay đổi thói quen mua sắm cơ bản. Ngoài ra còn phải kể đến lợi ích mua sắm tiện lợi, tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Thông tin sản phẩm được liệt kê chi tiết, khách hàng dễ dàng so sánh và tham khảo ý kiến, trải nghiệm của những NTD khác trước khi ra quyết định. Việc mua sắm an toàn và kín đáo hơn, tránh ánh mắt soi mói của đám đông khi mua hàng trực tiếp tại các cửa hàng. Một điểm khá thú vị nữa chính là nhiều chương trình giảm giá hay tích điểm cho các giao dịch khác đang được các shop online triển khai và nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng.

Không bị giới hạn bởi yếu tố địa lý, nhà cung cấp có thể mang sản phẩm đến với gần khách hàng hơn. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet, NTD có thể tìm kiếm sản phẩm phù hợp nhu cầu với mình ở bất cứ nơi nào, thời điểm nào. Đặc biệt, những sản phẩm số như gói bảo hiểm trở nên thuận tiện hơn khi không phụ thuộc vào hệ thống cơ sở hạ tầng vận chuyển như các sản phẩm thông thường. Điều này khiến nhiều khách hàng thích thú khi được chủ động nhiều hơn khi tham gia bảo hiểm.

Tham gia bảo hiểm ngay trên điện thoại thông minh

Chị Như Lê, hiện đang là trưởng phòng của một doanh nghiệp nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Tôi khá bận rộn nên hầu như các hoạt động mua sắm đều thực hiện online từ đi chợ cho đến mua các vật dụng nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Là một người khá kỹ tính trong chi tiêu nên trước khi quyết định mua sắm tôi đều nghiên cứu và tìm hiểu rất kỹ. Tình cờ tôi biết được bảo hiểm cũng có thể mua và đăng ký tham gia online mà không cần phải gặp tư vấn viên tư vấn trực tiếp. Thông tin các gói sản phẩm được liệt kê rõ ràng, dễ so sánh, lại còn được nhận tích điểm ưu đãi khi thực hiện các giao dịch khác.” Chị Như Lê hiện là một trong những khách hàng đầu tiên của gói Bảo Vệ 365 từ công ty Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam. Chị Lê nói thêm: “Tôi chọn cho mình sản phẩm Bệnh nhiệt đới và Tai nạn nằm trong gói Bảo Vệ 365 do tính chất đi công tác và du lịch thường xuyên nên tôi đặc biệt quan tâm các vấn đề sức khoẻ và an toàn giao thông.”

Là người đã có gia đình, áp lực tài chính và trách nhiệm đảm bảo tương lai cho con nhỏ luôn là nỗi băn khoăn, anh Phú Quí, 39 tuổi, hiện đang công tác trong lĩnh vực Tài chính chia sẻ: “Sau đại dịch, thu nhập gia đình tôi bị ảnh hưởng ít nhiều nên tôi thường chọn các sản phẩm phù hợp sát với nhu cầu thực tế của gia đình với chi phí hợp lý. Ngay khi biết có thể lựa chọn và kết hợp nhiều sản phẩm riêng lẻ thành gói bảo hiểm theo đúng mục đích bảo vệ làm tôi rất hứng thú. Tôi cân nhắc combo riêng cho vợ và con chứ không đánh đồng tất cả các thành viên trong gia đình. Như vậy sẽ bảo vệ đúng nhu cầu và tránh lãng phí.” Được biết, anh Quí đã tham gia gói Bảo hiểm Ung thư và Sức khoẻ ngay khi Bảo Vệ 365 vừa ra mắt.

Tương tự như chị Lê, anh Quí cũng đánh giá rất cao trải nghiệm tham gia bảo hiểm trực tuyến: “Thao tác mua hàng rất đơn giản, hướng dẫn điền thông tin, giải đáp thắc mắc rõ ràng giúp tôi tự tin hơn với quyết định của mình.”

Bảo Vệ 365 – Bước tiến quan trọng của Hanwha Life Việt Nam trên hành trình số hoá trải nghiệm khách hàng

Luôn dựa trên nguyên tắc cốt lõi và cơ bản nhất là lấy khách hàng làm trọng tâm phát triển, Hanwha Life Việt Nam liên tục triển khai các giải pháp mới nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu và giải quyết những nhu cầu của khách hàng một cách kịp thời trong xu hướng chuyển đổi số như hiện nay. Việc cho ra mắt nền tảng bán hàng trực tuyến cùng sản phẩm chuyên biệt Bảo Vệ 365 là một trong những minh chứng đó. Sở hữu nhiều tiện ích vượt trội giúp hàng triệu khách hàng tiếp cận sản phẩm bảo hiểm một cách dễ dàng, đồng thời trang bán hàng trực tuyến còn có giao diện thân thiện, nhiều tính năng được kỳ vọng sẽ mang đến những trải nghiệm thuận tiện cho khách hàng.

Không chỉ thiết kế đẹp mắt, trang bán hàng trực tuyến còn tích hợp những đặc điểm nổi trội với nhiều lớp bảo mật như phương pháp đăng ký điện tử qua số điện thoại, ảnh tự chụp... Với những phương thức này, mọi thông tin và giao dịch của khách hàng sẽ được bảo mật tuyệt đối. Đặc biệt, quy trình thủ tục dễ dàng giúp khách hàng đăng ký sản phẩm bảo hiểm chỉ chưa đến 3 phút và thực hiện hoàn toàn trực tuyến.

Khai thác những điểm mạnh của nền tảng bán hàng trực tuyến, sản phẩm Bảo Vệ 365 được thiết kế hướng đến nhóm khách hàng trẻ, đáp ứng nhu cầu bảo vệ cá nhân và người thân trước những rủi ro tai nạn và bệnh tật trong cuộc sống. Với cơ chế tự phục vụ, tự lựa chọn, Bảo Vệ 365 trên nền tảng bán hàng trực tuyến của Hanwha Life giúp những khách hàng trẻ trên mọi miền đất nước có cơ hội tự chọn mua sản phẩm bảo vệ rủi ro do tai nạn, bệnh tật một cách nhanh chóng, dễ dàng, tiện lợi và phù hợp với nhu cầu riêng của mỗi cá nhân.

Với lần ra mắt trang bán hàng trực tuyến https://e.hanwhalife.com.vn/ này cho thấy nỗ lực am hiểu khách hàng và chiến lược cá nhân hóa trải nghiệm phù hợp với tất cả nhu cầu khách hàng đã và đang giúp Hanwha Life Việt Nam thu hút và duy trì lượng lớn khách hàng.