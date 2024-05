Giá vàng đồng loạt giảm

TPO - Sáng nay (15/5), giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng giảm sau phiên đấu thầu ngày hôm qua. Theo đó, vàng miếng SJC về mốc 89 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn lùi sâu về mốc 76 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 86 - 89 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng so với sáng qua. Như vậy, so với đỉnh ngày 10/4, giá vàng miếng SJC giảm 3,4 triệu đồng/lượng. Thế nhưng, khoảng cách mua vào - bán ra được doanh nghiệp này nới rộng lên 3 triệu đồng/lượng.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC 87,1 - 89 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng quay đầu giảm. Giá nhẫn tròn của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết 75,03 - 76,43 mua vào - bán ra triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng so với sáng qua. Vàng nhẫn của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết 76,6 - 76,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Đây là lần đầu tiên sau đấu thầu, giá vàng giảm mạnh. Hôm qua (14/5), Ngân hàng Nhà nước đấu thầu thành công bán ra hơn 8.000 lượng vàng, là số lượng lớn nhất sau 3 lần đấu thầu. 2 phiên đấu thầu trước số lượng bán ra ít, vì vậy mỗi lần sau đấu thầu giá vàng trong nước lại tăng phi mã.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 2.355 USD/ounce, tăng 17 USD/ounce so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương 72 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng miếng hiện vẫn cao hơn vàng thế giới 17 triệu đồng/lượng.

Với thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 24.269 đồng/USD, tăng 3 đồng/USD so với sáng qua.

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.400 – 25.450 đồng/USD (mua – bán), đi ngang chiều mua và chiều bán ra so với sáng qua.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay cũng tăng mạnh so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25.750 – 25.820 đồng/USD, tăng mạnh 80 đồng/USD chiều mua vào và tăng mạnh 70 đồng/USD chiều bán ra so với sáng qua.

Còn tỷ giá các ngân hàng thương mại cũng tăng lên 25.152 – 25.482 đồng/USD.